Орбан сыграет особую роль в мирном плане Трампа

28 ноября 2025 в 19:40
План Трампа «разваливается» из-за утечек и огласки в СМИ, и Орбан может выступить посредником «спасении» проекта, полагает политолог Вадим Козюлин

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог прибыть в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выступить посредником в обсуждении мирного плана американского лидера Дональда Трампа. Из-за утечек реализация предложенных Белым домом пунктов оказалась под вопросом, и для «спасения» плана понадобился политик, имеющий связи и в Москве, и в Вашингтоне, и в ЕС, отметил в интервью URA.RU заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Мы видим, как разваливается так много обсуждавшийся в прессе мирный план. Возможно, у Орбана есть какие-то вводные, и они обсуждались на встрече. Поскольку у него хорошие связи с Трампом, он может играть роль посредника, потому что находится в контакте с Евросоюзом, Трампом и Путиным. Он очень информированный, довольно жесткий переговорщик, способный отстаивать свою точку зрения. Возможно, с этой миссией он прибыл в Москву», — сказал Козюлин.

В целом у Венгрии особое место в переговорном процессе, считает эксперт. Орбан придерживается принципиальной суверенной позиции по украинскому вопросу, вступлению Киева в ЕС, НАТО и выделению Зеленскому денег на военные расходы. Будапешт продолжают рассматривать как потенциальное место новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча Путина и Орбана прошла в Кремле 28 ноября. С российской стороны в переговорах также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков, с венгерской — глава МИД Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и главный советник премьера по вопросам нацбезопасности Марцел Биро. На встрече Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы приведут к миру между Россией и Украиной. А Путин заявил, что, если дойдет до новой встречи с Трампом в Будапеште, то он будет этому рад.

