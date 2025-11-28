Логотип РИА URA.RU
«Единая Россия» обновила список членов регионального политсовета в ХМАО

28 ноября 2025 в 19:23
Участники конференции проголосовали за ротацию в политсовете

Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

Партия «Единая Россия» обновила список членов регионального политсовета в ХМАО. Первый замгубернатора Павел Тараканов и комбат батальона «Югра» — депутат окружной думы Дмитрий Аксенов — вошли в президиум политсовета.

«Первый замгубернатора ХМАО Павел Тараканов и депутат окружной думы Дмитрий Аксенов получили посты в президиуме регионального политсовета ЕР. При этом, вакантный мандат дожидался куратора идеологического блока ещё с прошлой конференции 2024 года, когда был исключен его предшественник Алексей Шипилов», — отметил корреспондент URA.RU, присутствовавший на 38 конференции партии.

Политсовет, кроме Тараканова, пополнили мэры Пыть-Яха Сергей Елишев и Радужного Сергей Жестовский, нижневартовский депутат Александр Мухин, депутат окружной думы из опорного города нефтяников Урая Денис Свиридов и секретарь первичного отделения № 3 из Лянтора (Сургутский район) Екатерина Трофимова.

Ранее URA.RU сообщало, что президиум политсовета ХМАО покинул мэр Сургута Максим Слепов. В составе политсовета также прошла ежегодная ротация, которая затрагивает 10% состава.

