Свердловские слухи: таинственный ужин в Ельцин Центре

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одном из госдумских округов разворачивается борьба между ФПГ перед выборами в парламент в 2026 году. Тем временем губернатор Денис Паслер смог отстоять подчиненного в Москве и «привезти» в Екатеринбург крупное мероприятие. Где ждут главу минтранса, кто просит помощи у Екатерины Гордон и кого из следователей отправили в ссылку — в новых «Слухи».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

В округе депутата-биатлониста появились билборды конкурента

Сергей Бидонько активничает так, будто выборы уже вот-вот состоятся Фото: читатель URA.RU

Свердловский депутат Госдумы Сергей Бидонько продолжает активно работать в Серовском округе, от которого планирует выдвигаться в парламент в 2026 году. В нынешнем созыве эту территорию представляет биатлонист Антон Шипулин. «Там стали появляться билборды с поздравлениями с Новым годом от Бидонько», — поделился осведомленный источник. Работу в Серовском округе депутат ведет уже несколько месяцев — оказывает помощь жителям и разным творческим и спортивным коллективам. Так, недавно помог отремонтировать крышу дома пенсионерки из Карпинска, на днях оказал содействие детскому хору из Алапаевска. По мнению экспертов, Бидонько прикладывает столько усилий и так активно занимается округом, как будто до выборов осталось две недели.

Продолжение после рекламы

За Нижнетагильский округ ГД разворачивается борьба

Обостряется конкуренция в Нижнетагильском округе, который в нынешнем созыве Госдумы представляет Константин Захаров. В следующем году в парламент он избираться не будет из-за состояния здоровья, поэтому ФПГ, чьи интересы столкнулись на территории после перенарезки округов, продвигают своих кандидатов. УГМК — депутата заксобрания Алексея Свалова, Ростех — своего представителя в нижнетагильской гордуме. Амбиции не проявляет лишь ЕВРАЗ, уверяет инсайдер.

Паслер отстоял подчиненного в Москве...

Денис Мамонтов еще в мае решил поразить нового губернатора трудолюбием и усердием Фото: Размик Закарян © URA.RU

Утверждение Дениса Мамонтова на должность министра природных ресурсов называют аппаратной победой губернатора Дениса Паслера. Говорят, в последнее время Москва отказывается утверждать региональных министров без профильного образования, но главе области это удалось.

...и договорился о проведении студенческого форума в Екатеринбурге

Говорят, что есть вероятность проведения в Екатеринбурге крупного международного мероприятия — студенческого форума, который ранее был в Красноярске. «Все отмечают лоббистские возможности главы региона», — указывает инсайдер.

Пересторонин пытается сохраниться

Говорят, что министр промышленности Сергей Пересторонин предпринимает разные усилия, чтобы сохраниться в должности, вдохновленный позитивным кейсом своего коллеги Леонида Рапопорта. Но шансов у него крайне мало, учитывая, что будучи руководителем администрации губернатора при Евгении Куйвашеве он своими методами всячески противодействовал Паслеру.

Подготовка к выборам началась

Свердловские власти начали подготовку к выборам в заксобрание в 2026 году. На прошлой неделе вице-губернатор Василий Козлов провел первое большое совещание по подготовке к выборам в 2026 году. «Основная тема — риски, которые могут возникнуть во время избирательной кампании. Каждый поделился своим мнением», — рассказал один из источников. На собрании также присутствовали замгубернатора Сергей Никонов, главы департаментов информационной и внутренней политики Инна Аверкова и Наталья Гурченок, их замы, а также руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. «Рабочей группой это пока сложно назвать, но подготовка к выборам началась», — добавил собеседник.

Глава минтранса может возглавить список ЕР в заксо

Терять Александра Толкачева во власти не хотят Фото: Илья Московец © URA.RU

Исполняющий обязанности министра транспорта Александр Толкачев, который с высокой долей вероятности покинет пост, может пойти в заксобрание. Более того, рассказывает источник, может оказаться на первых местах в списке «Единой России». «Толкачев долгие годы руководил Талицей, у него репутация хозяйственника. Почему нет?» — комментирует собеседник.

Одномандатных округов станет больше?

Среди депутатов активно курсирует слух, что перед выборами в 2026 году могут ввести мажоритарную избирательную систему. «Одномандатных округов, скорее всего, станет больше», — уверяет один из парламентариев. При этом другой источник указывает — чтобы одномандатных округов стало больше, сперва надо изменить соответствующие нормативные документы.

Продолжение после рекламы

Застройщика рассматривали на пост мэра

По слухам, среди кандидатов, которых рассматривали на пост мэра Екатеринбурга, был один из уважаемых застройщиков. «Ему, насколько я знаю, вроде даже предлагали выдвигаться. Но он отказался», — поделился источник.

Бывший министр и его зам снова под одной крышей,...

Бывший замминистра челябинского здравоохранения Евгений Ванин снова попал под руководство своего прежнего шефа — главы челябинского минздрава Юрия Семенова. Только уже в УГМУ, где Семенов — ректор, а Ванин — первый проректор. На этом посту он сменил Татьяну Бородулину, которая была одним из кандидатов на пост главы вуза. Также Семенов назначил еще нескольких новых проректоров.

…где варягам не рады

То, что екатеринбургский вуз пополняется «варягами» из Челябинска, не нравится многим в УГМУ. Злопыхатели уже начали проверять на плагиат кандидатскую диссертацию одного из новых начальников. «Обнаружили немало интересного. Успехи в науке оставляют желать много лучшего», — шепчутся слухачи.

Юбилей завершился таинственным ужином,...

На спектакль про Маяковского пришли не все Фото: Размик Закарян © URA.RU

В рамках празднования своего десятилетия Ельцин Центр провел торжественное открытие выставки, после которого руководство учреждения и статусные гости продолжили общение в ресторане «Барборис». Тематика неформальной беседы за ужином осталась за закрытыми дверьми…

...а премьерную постановку увидел узкий круг гостей

Эта особенность вечера нашла отражение и в дальнейшей программе: на премьерном показе постановки «Маяковский. Встреча», состоявшемся в атриуме Центра, среди зрителей можно было отметить лишь отдельных представителей мэрии и правительства, несколько рестораторов и представителей культурной части города.

Страсти в библиотеке Белинского не утихают Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Белинки навлекли на библиотеку проверку

Говорят, очередное обращение властям буквально на днях отправили сотрудники библиотеки Белинского. Коллектив перечислил много проблем, например, нехватку и текучку кадров, невысокие зарплаты и т.п. После этого письма в библиотеку наведалась еще действующий министр свердловской культуры Светлана Учайкина. Она якобы анонсировала, что в учреждении начнется финансовая проверка.

Волонтеры просят помощи у Гордон — на кону жизни детей

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» в Каменске-Уральском, который уже становился объектом громкого скандала, вновь может оказаться в центре внимания. По имеющейся информации, группа волонтеров обратилась к известному юристу Екатерине Гордон с просьбой предать огласке текущее положение дел. По их словам, с момента предыдущего инцидента кардинальных изменений не произошло, и над воспитанниками центра якобы продолжают издеваться.

Следователя отправили на понижение

Руководителя отдела СК по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергея Соседкова перевели на должность замначальника отдела СК в Пригородном районе. По слухам, это связано с рядом претензий к его работе на высоком посту. Его место с приставкой «и. о.» заняла Надежда Мезенцева.

Продолжение после рекламы

«Правая рука» бывшего шефа налоговой уволилась

Заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Ольга Голендухина ушла в отставку. Ее называют одной из соратниц бывшего начальника ведомства Сергея Логинова, которого сейчас разыскивают силовики.

«Первый» замглавы полиции усиливает влияние

Денис Беляев на постоянной связи с подчиненными Фото: Илья Московец © URA.RU

Замначальника УМВД-начальник полиции Екатеринбурга подполковник Денис Беляев, получивший эту должность в июне, говорят, зарекомендовал себя с хорошей стороны. «Он отладил проблемные процессы, решил ряд проблем. Находится в постоянной связи с подчиненными. Его работа высоко ценится в областном ГУ МВД», — рассказал знакомый офицера.

Экс-борец с коррупцией бьется за имущество

Бывший руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, осужденный за взятку в 200 млн рублей, не согласен с конфискацией имущества. Судья обратила в доход государства несколько квартир, найденные во время обыска деньги и элитные машины. Однако, по словам источника, на момент приговора некоторое имущество уже не принадлежало Дьякову. «По этой причине его сторона подала апелляцию, чтобы решить этот вопрос», — отметил собеседник агентства.

Топ-силовик теряет позиции

Говорят, после отставки главы МУ МВД «Нижнетагильское» полковника Ибрагима Абдулкадырова ослабло влияние на гарнизон у заместителя Натальи Савиной. «Новый руководитель Дмитрий Абраменко (пока в статусе врио) котирует выше другого зама — Вадима Саматова. Все важные вопросы о работе полиции он обсуждает с ним. Савина теряет свое влияние», — считает источник.

Известный ивентщик готовит новое шоу

Праздновать Словиковский будет спокойно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандально известный ивент-продюсер Стас Словиковский готовится отметить свой день рождения, но без привычного эпатажа. Организатор, прославившийся своими яркими перформансами, пригласил друзей и ценителей искусства на изысканный вечер в формате трехчасового музыкально-танцевального представления. Однако гостей предупредили: на сей раз шокирующих выходок и буйной экспрессии не ожидается.

Фестиваль «Лето на заводе» бросает вызов судьбе

Несмотря на то, что два предыдущих года федеральные гранты обходили проект стороной, команда не сдается. В ближайшее время будет подана новая заявка на финансирование. На этот раз организаторы ставят амбициозную цель — провести мероприятие, которое превзойдет масштабы всех прошедших сезонов.

Екатеринбург готовится к гастрономической сенсации

На местном ресторанном рынке появится заведение, которое обещает стать мировым рекордсменом по количеству авторских способов приготовления мидий. Гастроточку планируют запустить в середине декабря, но какое у нее будет название — пока остается загадкой.

Продолжение после рекламы