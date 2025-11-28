Разработчиков игры «Сталкер» внесли в список нежелательных организаций в России
Разработчиков официально внесли в список нежелательных организаций в РФ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Украинская компания-разработчик GSC Game World, которая является создателем игровой серии S.T.A.L.K.E.R., внесена в список нежелательных организаций в России. Информация об этом опубликована в на сайте Минюста.
«GSC Game World („ГСК Игровой мир“), (Украина). Дата обнародования информации о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации 28.11.2025», — сказано в сообщении на сайте Минюста. Разработчик яв
Также в реестр была включена Американская правозащитная организация Human Rights Watch, которая признана в России нежелательной. Организация ведет свою деятельность с 1978 года и занимается нарушением прав человека более чем в 70 странах мира.
Ранее, 18 ноября, Генпрокуратура РФ признала компанию GSC Game World, которая занимается разработкой игры S.T.A.L.K.E.R., нежелательной организацией. Согласно информации, предоставленной надзорным ведомством, украинская студия вовлечена в деятельность по сбору средств в поддержку ВСУ и распространению материалов, порочащих репутацию России. Также в 2024 году компания выпустила компьютерную игру, содержащую контент, который характеризуется агрессивной антироссийской направленностью и продвижением украинских идеологических установок, передает 360.ru.
Несмотря на признание разработчиков нежелательной организацией, использование уже приобретенных у нее игр по-прежнему не запрещено. Однако совершение новых покупок в проектах данного разработчика может быть интерпретировано как финансирование нежелательной организации. Об этом сообщил адвокат Владимир Фокин, комментируя решение Генпрокуратуры РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.