Разработчиков игры «Сталкер» внесли в список нежелательных организаций в России

Украинская компания-разработчик GSC Game World, которая является создателем игровой серии S.T.A.L.K.E.R., внесена в список нежелательных организаций в России. Информация об этом опубликована в на сайте Минюста.

«GSC Game World („ГСК Игровой мир“), (Украина). Дата обнародования информации о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации 28.11.2025», — сказано в сообщении на сайте Минюста. Разработчик яв

Также в реестр была включена Американская правозащитная организация Human Rights Watch, которая признана в России нежелательной. Организация ведет свою деятельность с 1978 года и занимается нарушением прав человека более чем в 70 странах мира.

Ранее, 18 ноября, Генпрокуратура РФ признала компанию GSC Game World, которая занимается разработкой игры S.T.A.L.K.E.R., нежелательной организацией. Согласно информации, предоставленной надзорным ведомством, украинская студия вовлечена в деятельность по сбору средств в поддержку ВСУ и распространению материалов, порочащих репутацию России. Также в 2024 году компания выпустила компьютерную игру, содержащую контент, который характеризуется агрессивной антироссийской направленностью и продвижением украинских идеологических установок, передает 360.ru.