Худрук пермского театра Мильграм прокомментировал решение суда об увольнении

Художественный руководитель пермского Театра-Театра Борис Мильграм планирует остаться в должности несмотря на то, что Ленинский районный суд Перми обязал министерство культуры его уволить. Об этом заявил сам Мильграм.

«Меня не уволили с должности худрука. Мне это неизвестно, у меня эта информация еще не прошла. Даже если суд принял такое решение, то оно должно вступить в силу», — передает слова художественного руководителя театра 59.ru. Мильграм добавил, что будет подавать апелляцию.