Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Худрук пермского театра Мильграм прокомментировал решение суда об увольнении

Худрук пермского театра Мильграм: меня не уволили с должности
28 ноября 2025 в 19:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мильграм будет обжаловать решение суда

Мильграм будет обжаловать решение суда

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Художественный руководитель пермского Театра-Театра Борис Мильграм планирует остаться в должности несмотря на то, что Ленинский районный суд Перми обязал министерство культуры его уволить. Об этом заявил сам Мильграм.

«Меня не уволили с должности худрука. Мне это неизвестно, у меня эта информация еще не прошла. Даже если суд принял такое решение, то оно должно вступить в силу», — передает слова художественного руководителя театра 59.ru. Мильграм добавил, что будет подавать апелляцию.

Ранее URA.RU рассказало, что суд обязал краевой минкульт расторгнуть контракт с Мильграмом в связи с утратой доверия. По мнению прокуратуры, при подписании контрактов между худруком и режиссером Александром Пронькиным возник конфликт интересов, так как Пронькин является зятем Мильграма.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал