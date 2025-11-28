Худрук пермского театра Мильграм прокомментировал решение суда об увольнении
Мильграм будет обжаловать решение суда
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Художественный руководитель пермского Театра-Театра Борис Мильграм планирует остаться в должности несмотря на то, что Ленинский районный суд Перми обязал министерство культуры его уволить. Об этом заявил сам Мильграм.
«Меня не уволили с должности худрука. Мне это неизвестно, у меня эта информация еще не прошла. Даже если суд принял такое решение, то оно должно вступить в силу», — передает слова художественного руководителя театра 59.ru. Мильграм добавил, что будет подавать апелляцию.
Ранее URA.RU рассказало, что суд обязал краевой минкульт расторгнуть контракт с Мильграмом в связи с утратой доверия. По мнению прокуратуры, при подписании контрактов между худруком и режиссером Александром Пронькиным возник конфликт интересов, так как Пронькин является зятем Мильграма.
