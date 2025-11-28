Reuters: мутирующий птичий грипп угрожает миру сильнее COVID-19

По словам ученой, если вирус мутирует, то человечество будет более подготовлено к подобной угрозе, нежели во времена COVID-19 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мутирующий вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию, которая будет представлять более серьезную угрозу, чем COVID-19. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти.

«Вирус птичьего гриппа, который распространяется среди диких птиц, домашней птицы и млекопитающих, может привести к пандемии, более серьезной, чем COVID-19, если он мутирует и сможет передаваться от человека к человеку», — рассказала Рамей-Вельти. Ее слова приводит Reuters.

Как сообщила ученая, в последние годы высокопатогенный вирус птичьего гриппа (H5) становится причиной ликвидации огромного количества птиц. Речь идет о сотнях миллионов особей. Кроме того, из-за этого вируса возникают сбои в поставках продуктов питания и наблюдается повышение цен. При этом инфицирование людей происходит нечасто. Специалист подчеркнула, что угроза заключается в потенциальной способности вируса адаптироваться к млекопитающим и человеку и приобрести возможность передаваться от человека к человеку, что может привести к пандемии.

Рамей-Вельти отметила отсутствие у человечества иммунитета к вирусу H5, аналогичное ситуации, которая имела место в начале пандемии COVID-19. Она указала на то, что в отличие от коронавируса, нацеленного преимущественно на уязвимые группы населения, вирусы гриппа могут представлять опасность и для здоровых людей, в том числе для детей. Эксперт выразила мнение, что пандемия птичьего гриппа потенциально может оказаться более серьезной, чем пандемия COVID-19.

Ранее уже были зарегистрированы случаи инфицирования людей вирусами группы H5, включая распространение штамма H5N1 среди домашних птиц и крупного рогатого скота на территории США. В ноябре текущего года в штате Вашингтон зафиксирован первый случай заболевания человека вирусом H5N5, который привел к летальному исходу.