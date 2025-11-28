Орбан помог Путину и Трампу найти компромисс по Украине

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп сблизили позиции по Украине через Венгрию Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент Владимир Путин подготовился к разговору со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом о мирном плане. На встрече в Кремле 28 ноября он обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном конфликт на Украине и энергетику. Как объяснили эксперты URA.RU, Будапешт сближает позиции Москвы и Вашингтона, а еще хочет выкупить российскую долю в сербской нефтекомпании.

С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, развеявший «мифы о пропаже», помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак, отвечающий за энергетику. В составе делегации Венгрии в Москву прибыл министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто. В самом начале Путин сердечно поприветствовал гостей, отметив, что с Орбаном он находится в постоянном контакте.

Встреча Путина и Орбана стала уже 14-й по счету Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

«У нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы. Это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем. Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинской проблематике», — сказал Путин.

Президент России выделил хорошее сотрудничество в энергетике. При этом, по его мнению, «здесь есть вопросы и проблемы, которые требуют нашего обсуждения».

Стабильность Венгрии зависит от поставок из России, отметил Орбан Фото: Роман Наумов © URA.RU

В свою очередь Орбан подчеркнул, что «основа энергобезопасности Венгрии — стабильные поставки российских энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем». Венгрия высоко ценит предсказуемость российских поставок, намерена более детально проговорить эту тему, добавил он.

Говоря об Украине, Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в мире, надеется, что недавно обнародованные инициативы приведут к нему. «Если в ходе наших переговоров (с американской стороной. — прим. ред.) дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому тоже очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — ответил Путин. Далее встреча проходила в закрытом режиме.

За разговорами об энергетике прячутся детали мирного плана Трампа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Визит Орбана в Москву стоит рассматривать с двух сторон, отмечают эксперты URA.RU. Официальная часть — энергетика. Прямо перед вылетом в Россию Орбан акцентировал внимание именно на этой теме. Он заявил, что Будапешт смог добиться освобождения от американских санкций на российские энергоносители, следующий шаг — гарантировать бесперебойные поставки. Неофициальная часть — обсуждение деталей плана Трампа и подготовка нового саммита Россия — США.

Все идет ко встрече Путина и Трампа в Венгрии, считает историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. По его мнению, это подтверждают осторожные, но не категоричные заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Отвечая на вопрос URA.RU, Песков отмечал, что на определенном этапе саммит будет востребован обеими сторонами.

“По сути, осталось всего три принципиальных пункта, по которым Запад не дает подписать мирное соглашение. Это территориальные уступки со стороны Украины, ее невступление в НАТО и ограничение численности ВСУ, — заявил Кнутов. —

Украина либо согласится на условия России и США, либо потерпит поражение на фронте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Эти три пункта может продавить только Трамп, оказав давление на Киев через прекращение поставок развединформации, оружия, отключение Starlink. Если это будет сделано, украинская армия потерпит поражение уже через неделю или Киеву придется соглашаться на условия, которые, в общем, были первоначально предложены американской стороной».

Орбан пытается сблизить позиции Путина и Трампа по Украине, поделился мнением политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Венгрия — мост между Россией и Западом.

“Орбан стремится выступать модератором переговорного процесса. США тоже хотят им быть, но, как ни крути, они — вовлеченная в конфликт сторона. У Орбана особые позиции, у него прекрасные отношения как с Путиным, так и с Трампом, поэтому Венгрия пытается нормализовать диалог между Россией и США, быть связующим звеном”, — объяснил собеседник URA.RU.

Это особенно актуально в преддверии визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Он ожидается уже в начале следующей недели.

Между Россией и Венгрией возникли разногласия из-за «Пакш-2» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации журналиста Кремлевского пула Александра Юнашева, к закрытой части переговоров Путина и Орбана присоединился глава «Росатома» Алексей Лихачев. Россия строит в Венгрии АЭС «Пакш-2», 21 ноября Штаты разрешили Будапешту операции с российскими банками по этому проекту, но проблема в том, что Орбан пообещал Трампу покупать американское ядерное топливо, а не российское, рассказал URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

“Путин и Орбан могли обсуждать условия строительства АЭС “Пакш-2”, что в нем поменялось. Изначально договаривались, что “Росатом” будет полностью все делать. Никаких американцев с ядерным топливом там не предусматривалось. Наоборот, “Росатому” выгодно зарабатывать на обслуживании, поставлять и забирать ядерное топливо десятилетиями”, — пояснил эксперт.

Венгрия хочет покупать нефть не только для Словакии, но и Сербии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еще один тонкий вопрос — намерение венгерской нефтегазовой компании MOL купить российскую долю в сербской NIS, с которой США не хотят снимать санкции, продолжил Юшков. Сейчас американцы дали MOL лицензию на закупки нефти у «Лукойла», это также распространяется и на Словакию, где все нефтеперерабатывающие заводы принадлежат MOL.

«Американцы явно настаивают, чтобы все российские акционеры вышли из сербской NIS („Газпром нефти“ принадлежит 44,9% компании, „Газпрому“ — 11,3% — прим. ред.). Венгерская MOL хочет купить этот актив, но рыночную стоимость они вряд ли могут дать, потому что они сами не такая большая компания, — отметил Юшков. —

Путин и Орбан наверняка затрагивали условия этой сделки: какая будет цена, возможна ли скидка, предусмотрена ли опция обратного выкупа акций. Если все удастся, MOL будет покупать российскую нефть на три страны: Венгрию, Словакию и Сербию”.