Инженер из ЯНАО стал миллионером под конец года

Ямалец в конце года стал рублевым миллионером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инженер-энергетик Игорь К. из ЯНАО стал победителем лотереи от «Столото». Его история — это пример того, как выигрыш может повлиять на финансовое положение и мировоззрение, рассказали URA.RU в пресс-службе «Русского лото».

Как инженер-энергетик из ЯНАО выиграл деньги

Для Игоря участие в лотереях от «Столото» — не просто азартное развлечение, а интересное и позитивное занятие. Он с нетерпением ждет каждого розыгрыша, особенно «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». В нынешнем году его упорство и вера в удачу принесли плоды: по итогам 1604-го тиража один из купленных им билетов принес 1 000 000 рублей.

«После новости о выигрыше я еще долго был на эмоциональном подъеме», — вспоминает Игорь. Как только деньги поступили на счет, он сразу решил, как их использовать.

Продолжение после рекламы

Как изменился финансовый аспект жизни победителя

Выигрыш помог мужчине значительно улучшить свое финансовое положение. Он направил полученные средства на частичное погашение ипотечного долга. «Общий платеж значительно уменьшился, в финансовом плане стало легче», — отмечает победитель. Теперь ежемесячные выплаты по ипотеке стали более комфортными, и это лишь один из аспектов положительных изменений в жизни инженера-энергетика.

Советы от победителя