В курганском баре пройдет модный вечер в красном цвете

Жителей и гостей Кургана приглашают принять участие в разнообразных мероприятиях, которые пройдут в городе в выходные 29 и 30 ноября. Курганцев ждут вечеринки, мастер-классы, концерты, экскурсии, бизнес-интенсивы и другие события. URA.RU собрало подборку мероприятий на предстоящие выходные.

29 ноября, суббота

В клубе «Play» с 10:00 до 17:00 пройдет вечеринка с DJ Alex Twain. Организаторы гарантируют динамичную музыкальную программу и атмосферу большого танцпола. Стоимость билета составит 500 рублей, возможно бронирование столов по телефону.

В 11:00 ТИЦ Кургана организует тест-драйв вездехода «Бурлак». Участники мероприятия смогут побывать на испытательном полигоне завода «Вездеходы „Бурлак“» и провести стресс-тест транспортного средства. Также будет доступна экскурсия в летный центр «Логовушка». Стоимость билета — 850 рублей, требуется предварительная запись, количество мест ограничено. Сбор группы — у кинотеатра «Россия». Для участия необходимо иметь при себе паспорт.

В «Царево городище» (пр. Конституции, 32а) в 12:00 начнется День настольных игр. Вход на мероприятие свободный. В 13:00 в Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского (ул. Пролетарская, 39) пройдет мастер-класс «КУКЛА-ОБЕРЕГ». Стоимость участия — 100 рублей за одну куклу и 200 рублей за две. Все необходимые материалы будут предоставлены. Также в 13:00 в «Хэратсе» (ул. Гоголя, 30, вход с торца здания) состоится танцевально-пенная вечеринка с кавер-группой «Party Mans». Мероприятие предназначено для лиц старше 16 лет, стоимость входа — 500 рублей.

В 14:00 на ул. Куйбышева, 59 пройдет бизнес-интенсив «Проектирование и презентация: от идеи до …». В 15:00 в общественном пространстве «Кажется здесь жил фотограф» (ул. Советская, 92) будут представлены театрализованные интерактивные постановки «История старого Кургана». Стоимость билета — 300 рублей.

В Курганском областном краеведческом музее (ул. Пушкина, 137) пройдут следующие мероприятия: в 12:00 — видеолекция в планетарии «Большое космическое путешествие» (6+), в 15:00 — познавательное мероприятие «В гостях у сказки» (6+).

В 20:00 в Областном Доме народного творчества (ул. Пичугина, 9) состоится благотворительный спектакль «Винни Пух». Все собранные средства будут направлены на помощь приютам для бездомных животных. Стоимость — благотворительный взнос.

В баре «Собрание» (Заозерный, 4-й мкр., 1Б) в 15:00 пройдет модный вечер. Мероприятие включает презентацию нового глянцевого журнала «Стиль жизни», показы от курганских дизайнеров и бутиков, живую музыку и DJ. Гостей ждут розыгрыши и фотозона. Дресс-код — красный. Возможно бронирование столов по телефону. Организатор — Анастасия Колташова.

30 ноября, воскресенье

В 11:00 в Курганском областном Доме народного творчества откроется выставка-продажа «Территория творчества». Посетители смогут пообщаться с мастерами, узнать о ремеслах и приобрести изделия ручной работы.

В 12:00 в Городском доме культуры им. М. Горького состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню матери. В программе — музыкальные и танцевальные номера от местных артистов и творческих коллективов. В то же время в культурном центре «Черемушки» пройдет концерт «Загляните в мамины глаза», посвященный материнской любви.

Также в 12:00 в Курганском областном краеведческом музее (ул. Пушкина, 137) пройдут экскурсия с фонариком «Ночь в лесу» и программа в планетарии «Четвероногие космонавты» (6+). В 13:00 в планетарии музея состоится видеолекторий «Мифические небеса» (12+). В 14:00 будет представлена программа «Небо Южного полушария» (12+).

