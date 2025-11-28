«Смеялись даже на похоронах»: школьник из России покончил с собой из-за травли в израильской школе

Ребенок не выдержал травли, которой его подвергали одноклассники Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате буллинга один из подростков в израильской школе покончил с собой. Об этом пишет издание Mignews. По данным telegram-канала Mash, даже на похоронах юноши над ним продолжали смеяться одноклассники.

«В нашей стране есть множество детей, которые становятся жертвами бойкотов. Дети совершают самоубийства, потому что они не могут выдержать это. Мой племянник, <...> ученик восьмого класса, который был таким тихим ребенком, действительно хорошим ребенком, покончил с собой», — передает Mignews слова покойного школьника. Также в публикации Mash говорится, что одноклассники подростка смеялись даже на его похоронах.

Также сообщается, что подросток подвергался издевательствам со стороны одноклассников из-за своего русского акцента и неблагополучного материального положения. Видеоролики с насмешками распространялись в TikTok. Мать пострадавшего обращалась с жалобами в школу, однако необходимые меры приняты не были. Критической точкой стало получение подростком очередного оскорбительного сообщения в социальных сетях.

Продолжение после рекламы