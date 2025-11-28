«Двери правительства открыты для всех»: курганских студентов приглашают на стажировку
Студенты могут пройти практику или устроиться на неполный рабочий день
Правительство Курганской области приглашает студентов всех направлений подготовки на стажировку, в том числе оплачиваемую. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Алексеев в прямом эфире группы ЦУР во «ВКонтакте».
«По сути, любой желающий может прийти на стажировку в правительство Курганской области. Двери наши открыты абсолютно для всех. Можно обратиться через свой университет. Можно позвонить в управление кадров и сказать, что хотите пройти стажировку», — сказал Алексеев.
По словам вице-губернатора, в администрации можно пройти два вида стажировок. Первая — классическая образовательная практика в рамках обучения на факультетах по конкретному направлению. Второй вид — это оплачиваемые стажировки. «Ребята полноценно трудоустраиваются на неполный рабочий день. Соответственно, чуть меньше заработная плата. Но они могут прочувствовать на себе те задачи, объем работы, которые лежат на плечах государственного муниципального служащего. Понять, насколько им это интересно, готовы ли они продолжать свой трудовой путь и карьеру в органах власти», — пояснил Алексеев.
Стажировку можно выбрать по разным направлениям: спорт, здравоохранение, сельское хозяйство, информационные технологии, экономика, промышленность и другие. Потребность в кадрах большая. Молодежь может внести новую динамику и свои идеи, считает Алексеев.
