Инсайды ХМАО: коррупционный скандал не закончился

Каким был бы iPhone для жителей ХМАО Коллаж URA.RU

Коррупционный скандал в «Фонде развития Югры» может стоить его участникам не только карьеры, но и свободы. Зато стало понятно, почему губернатор ХМАО Наталья Комарова тянет с утверждением нового состава правительства. А еще в сегодняшних инсайды вы узнаете, почему все смеются над мэром Сургутского района и чего хотят он нового главы региональной полиции.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коррупционный скандал в правительстве ХМАО будет иметь продолжение…

Слухачи рассказывают, что больше других из-за вскрывшегося коррупционного скандала в региональном правительстве испугался генеральный директор «Фонда развития Югры» Роман Генкель. Дело в том, что якобы именно по его протекции в регион приехал и занял должность директора АО «УК Промышленные парки Югры» Андрей Семичев. «Этот Семичев вообще не имел права возглавлять что-либо бюджетное, так как на него, как управляющего, был наложен запрет налоговой на такие должности. Но его согласовали по просьбе Генкеля через одного вице-губернатора и замдиректора департамента промышленности округа Андрея Шиповалова, который сейчас на домашнем аресте», — рассказывает слухач.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

… и ставит крест на карьере участников скандала

Другой инсайдер говорит, что, вероятно, сведены до минимума шансы нынешнего директора «Фонда развития Югры» Романа Генкеля и вице-губернатора Алексея Забозлаева оказаться в новом составе правительства. «Эти двое продавливали себя в новое правительство на позиции директора депэкономразвития и замгубернатора, но, что называется, не фартануло. Возможны далеко идущие правовые последствия в рамках этой схемы хищений. Сейчас изъяли кучу документов, будут допрошены люди, всплывут самые разные темы, а там и шахматная Олимпиада и борьба с коронавирусом и ссуды через «Фонд развития Югры» всем подряд, всякие индустриальные парки. Но все следы приведут в «Фонд развития Югры», — считает информатор агентства.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вскрыта схема, по которой обворовывали «Фонд развития Югры»

Информированный слухмейкер говорит, что «Фонд развития Югры» — чуть ли не личный кошелек одного из вице-губернаторов и его приближенных (в том числе директора фонда — Романа Генкеля). «Говорят, что получить финансовую поддержку через этот фонд можно только через откат. Мне говорили, что Генкель берет 50%. То есть, если ты рассчитываешь под свой проект получить условно 500 миллионов рублей от фонда развития, то 250 миллионов ты должен откатить. И с той половины деньги, через человека в правительстве, деньги уходят выше. Вот такой шоу-бизнес», — сокрушается слухмейкер.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Стало понятно, почему губернатор тянет с новым составом правительства

Инсайдер в югорском Белом доме говорит, что теперь, когда силовики плотно занялись фигурантами коррупционной схемы в ХМАО, новый состав правительства будет озвучен скоро. «В целом, губернатор держала паузу именно поэтому — нужны были веские и публичные причины для того, чтобы оправдать вылеты некоторых известных и влиятельных в регионе чиновников. Любопытно, что останутся в кабинетах те, чьи карьеры висели на волоске — теперь их будет некем заменить. Потому что лучше пусть чиновником будет не самый эффективный управленец, чем тот, кто замешан в коррупции», — говорит инсайдер.

Югорскому ОНФ предстоит оправдываться в Москве за скандал с экспертом

Говорят, что югорский исполком ОНФ может получить нагоняй из федерального центра за скандал с экспертом регионального штаба Евгением Печерицей, которого арестовали за езду на машине без водительских прав. В Москве недовольны тем, что эта ситуация может бросить тень на репутацию «Общероссийского народного фронта». «Ну, если человек уже лишен за езду в нетрезвом виде, то зачем вновь садится за руль? Как потом ОНФ может позиционировать себя в качестве общественников, которые борются за справедливость, когда они сами достаточно избирательно относятся к соблюдению законодательства», — задаются вопросом слухмейкеры.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В муниципалитетах устали от еженедельных онлайнов с губернатором

Ходят слухи, что муниципальные чиновники устали от еженедельных онлайнов с губернатором Югры Натальей Комаровой. Они жалуются, что подготовка к этим мероприятиям занимает слишком много времени. «Конечно, нужно рассказывать о проделанной работе, чтобы результаты деятельности были видны и самим жителям. Но эти онлайны стали похожи на телевизионные шоу с различными активностями в кадре. На их режиссуру и постановку можно потратить несколько дней. Плюс другие ВКС с округом никто не отменял. Остается главный вопрос, а непосредственно работать то когда?» — жалуются муниципальные служащие.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роспотребнадзор пытается вернуть утраченное влияние

Слухмейкеры в правительстве ХМАО говорят, что на фоне второй волны коронавируса региональный Роспотребнадзор перестраховывается и местами даже перегибает палку. «Есть две разнонаправленные силы: первая говорит о том, что нельзя повально закрывать рестораны, кинотеатры, школы и детские сады (эта социально-экономическая установка из Москвы), а вторая говорит о том, что эпидемию нужно контролировать (это установка по линии Минздрава-Роспотребнадзора) и адресно „исключать“ из процессов образовательные учреждения и отдельные бизнесы. В итоге Роспотребнадзор рассылает в профильные учреждения письма с рекомендациями, которые выглядят как требования. Например, так чуть полностью не закрыли Медакадемию в Ханты-Мансийске, отстаивать которую пришлось на уровне правительства», — сетует инсайдер.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В мэрии Нефтеюганска ожидают новой аппаратной войны

Политические наблюдатели ожидают, что после возвращения в администрацию Нефтеюганска вице-мэра Сергея Лагойды, там развернется новая волна аппаратного противостояния между ним и командой главы города Сергея Дегтярева. Что станет ее исходом — пока сказать не берется никто. «Лагойда выходит на работу на следующей неделе. Но непонятно, на какую должность. Позиция вице-мэра, курирующего силовиков, уже упразднена. Все с интересом ждут, чем ответит на решение окружного суда мэр Нефтеюганска. Нынешнее возвращение Лагойды в городскую администрацию будет сложнее, чем первое. Раньше на позиции вице-мэра работал его друг — Андрей Метелев. А теперь Лагойда остался в гордом одиночестве», — рассуждают инсайдеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске устали от коммунистов

Слухмейкер из администрации Нижневартовска говорит, что там уже получают новые уведомления о проведении митингов и пикетов коммунистов. Их активность всегда возрастает осенью и почти сходит на нет зимой, поэтому чиновники сейчас ждут новых выпадов от местного отделения КПРФ. «Задача коммунистов не провести пикеты или митинги, а получить отказ, а потом оспорить его в суде. Это такой показатель работы у них. Им будет даже лучше, если не получат согласование — так они выглядят борцами с системой. Хотя с кем борются — не понятно. Лучше бы к общим акциям присоединялись, а не с плакатами стояли», — говорит слухач.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В политтусовке смеются над тщеславием главы района

В югорской политтусовке посмеиваются над новой наградой главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Он в очередной раз стал «Менеджером года» по версии некой международной академии менеджмента. «Все уже привыкли к тому, что Андрей Александрович любит получать награды. Не важно, какого качества, главное, чтобы звонко звучало. Ну, есть такая слабость у человека, бывает. В Москве сотни всяких объединений и ассоциаций, где за вступительный взнос наградят чем угодно. Так он хотя бы речи свои переписывал, а то каждый год одними и теми же словами рассказывает, как поднял Сургутский район с колен», — смеются злопыхатели.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В полиции ХМАО выстроилась километровая очередь из желающих попасть к новому начальнику

Говорят, что у нового начальника УМВД ХМАО Дамира Сатретдинова разрывается график от желающих попасть к нему на личный прием. Переговорить с только что назначенным главным югорским полицейским хотят как подчиненные, так и обычные просители. «Все понимают, что с уходом генерала Василия Романицы, окружной главк ждут большие перемены. И пока новые правила игры еще не выработаны, все хотят лично познакомиться с Сатретдиновым и пролоббировать какую-то свою тему или решить вопрос», — рассказывают в полицейской среде.

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