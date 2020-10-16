Свердловские инсайды: политиков оставят без еды

Каким был бы iPhone для екатеринбуржцев Коллаж URA.RU

Опальный бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов делает ставки на молодого коммуниста Александра Ивачева, глава Верх-Исетского района командует вице-мэром и мэр Александр Высокинский вынужден оправдываться за передачу городского транспорта крупному бизнесу. Между тем депутат ЗС Алексей Кушнарев променял Госдуму на предложение миллиардера, а его коллега Александр Коркин взбесил силовиков — читайте в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Свердловских политиков лишают дешевого обеда

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост числа больных коронавирусом требует незаурядных решений — и одно из них якобы уже принято в свердловском правительстве. По слухам, в ближайшее время будет заблокирован переход из Заксобрания в «Белый дом», которым пользуются клерки, чтобы попасть в столовую, славящуюся низкими ценами: магнитные карточки аппарата и советников также перестанут открывать турникет дома правительства. «От этой ежедневной миграции нет никакой пользы, а депутатов свое кафе в заксо есть», — объясняют логику исполнительной власти слухмейкеры.

Охлопков сохранит преемственность силовиков

По мнению экспертов, достаточно велика вероятность того, что на своем посту останется областной прокурор Сергей Охлопков. Говорят, что в Москве просто не нашли необходимости в смене главы регионального надзорного ведомства, тем более, с таким опытом работы. «Кроме того, в области почти полностью сменился силовой блок, а преемственность все-таки необходима», — рассуждают слухмейкеры.

ЦУР сделают далеким от политики…

Фото: unsplash.com

Намекают, что планы свердловских властей поставить во главе Центра управления регионом политического функционера обречены на провал. «Человек, который займет этот пост, не должен быть опытным политологом, социологом или менеджером. Тут другой функционал и задачи», — шепчутся инсайдеры. Они намекают, что во главе президентского проекта скорее встанет IT-специалист с аналитическим складом ума. Такого якобы уже присматривают в «СКБ-Контуре».

… хотя время уже упущено

Слабые темпы выполнения дорожной карты по созданию ЦУРа уже стали поводом для недовольства Москвы. По слухам, до конца октября в регион второй раз за месяц прилетит исполнительный директор АНО «Диалог» Владимир Туровцев, который лично встретится с кандидатом или кандидатами и утвердит регионального главу ведомства. По другой версии, визит Туровцева состоится в случае, если он решит презентовать руководству региона собственного кандидата.

Ивачев подсиживает Езерского…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, молодой коммунист Александр Ивачев предпринимает недюжинные усилия, чтобы убедить московское партийное руководство в преданности. Больше того, он требует, что проходное первое место в списке кандидатов в Государственную Думу необходимо отдать именно ему. От этой активности может пострадать старожил российского парламента Николай Езерский, на которого Ивачев старательно пишет доклады о плохой работе в регионе.

… и усилился с Тунгусовым

Впрочем, положение у Николая Езерского еще сложнее. Дело в том, что у Ивачева появился влиятельный союзник. Говорят, что к процессу отъема мандата у старого коммуниста подключился бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов. Бывший серый кардинал использует свои связи, чтобы провести в Госдуму своего давнего молодого протеже. «Совсем политику Владимиру Георгиевичу оставлять не хочется», — резюмирует инсайдер. И напоминает, что опальный функционер хочет провести в законодательное собрание Свердловской области своего давнего соратника Вячеслава Трапезникова. Последний известен тем, что возглавляет региональную гильдию строителей и конфликтует нынешней администрацией Екатеринбурга.

Кушнарев променял Госдуму на «Металлоинвест»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухачи в резиденции губернатора говорят, что политический блок потерпел очередное поражение. Как и предсказывалось, бывший топ-менеджер НТМК Алексей Кушнарев отказался выставлять свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Нижнетагильскому округу. Кушнарев, судя по всему, принял предложение от «Металлоинвеста» Алишера Усманова и возглавит металлургические активы холдинга. Информация о предварительных договоренностях именно с людьми Усманова, некоторое время назад просачивалась из компетентных органов, но ее считали преждевременной. Теперь она подтвердилась. Говорят, остаётся сожалеть, что область потеряла такого талантливого управленца.

Коркин взбесил силовиков

Вызывающее поведение депутата свердловского депутата от ЛДПР Александра Коркина взбесило силовиков. Народный избранник, сославшись на болезнь, не явился на судебное заседание по своему делу (он обвиняется в убийстве по неосторожности), но поучаствовал в заседании регионального парламента. Выходка была настолько дерзкой, что все в ближайшее время все более вероятным кажется домашний арест как мера пресечения. Правда, самого депутата старшие товарищи по ЛДПР из Госдумы успокаивают: дескать, никто «не рыпнется».

Свердловский депутат пришел на заседание пьяным…

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Говорят, что депутат свердловского заксобрания Виктор Бабенко, которого коллеги подозревают в распространении коронавируса, появился на заседании областного парламента в изрядном подпитии. Состояние парламентария не оказалось не замеченным ни для депутатов, ни для сотрудников аппарата. Ранее сам Бабенко сообщил URA.RU, что «чувствовал себя неважно», поскольку всю ночь накануне не спал, переживая за сына, у которого заподозрили коронавирус. У сына депутата заболевание не подтвердилось, сам народный избранник получит результаты теста 17 октября.

…, а его коллега не появилась на заседании из-за болезни

Глава фракции «Единой России» в заксобрании Елена Чечунова не присутствовала на заседании областного парламента лично, но общалась с коллегами посредством видеосвязи. Депутаты, разумеется, тут же заподозрили, что она больна коронавирусом. Однако по официальной версии Елену Валерьевну настиг приступ панкреатита. Из-за плохого самочувствия и дурного цвета лица Чечунова не явилась на заседание, доставив дополнительные хлопоты парламентскому отделу техподдержки. Однако в заксобрании к слабости лидера фракции отнеслись с пониманием. «Она же все-таки дама!» — отметил инсайдер.

В заксобрании вычисляют источник заразы

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам инсайдеров, в дополнение к заболевшему сотруднику аппарата в свердловском заксобрании, коронавирус подтвердился у одного из депутатов. Народный избранник недавно вернулся с отдыха на российском юге. Впрочем, этот депутат не участвовал в заседании и заразить коллег не мог.

На фоне пандемии депутаты сворачивают прием граждан

Некоторые из свердловских парламентариев подумывают закрыть общественные приемные в округах и перевести прием в онлайн-режим, аналогичный тому, что действовал весной. По официальной версии, это делается на фоне второй волны коронавируса. На самом деле, отмечают инсайдеры, такой формат позволяет минимизировать хлопоты, связанные с депутатской деятельностью. Впрочем, так действуют не все: многие понимают, что до выборов осталось меньше года, и необходимо как можно чаще мелькать перед глазами избирателей.

Срыву назначения на должность ЦУР нашли еще одно объяснение

Отказ АНО «Диалог» согласовывать назначение вице-мэра Ильи Захарова на пост руководителя Центра управления регионом в Свердловской области — напрямую связан со скандалом вокруг слежек за политиками и бизнесменами Екатеринбурга. «Несмотря на то, что Захаров проходит по делу как один из потерпевших, Москва восприняла его появление в этом деле не очень хорошо. Потерпевшие от этого дела могут быть сами замешаны в организации этой провокации. Все-таки с чистого листа Кремль запускает новый проект. Бэкграунд его участников должен быть кристальным», — рассказывают инсайдеры.

В послужном списке Куземки нашелся спирт

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэру по идеологии Екатерине Куземке, по мнению инсайдеров в правоохранительных органах, нужно быть осторожнее. Говорят, что всплыла информация об ее сотрудничестве с руководством екатеринбургского «Виншампанькомбината» и «Туласпирт». В свое время эти активы контролировались одним известным сообществом, а стало быть, эта страница биографии может отразиться на карьере чиновницы.

Транспортники Екатеринбурга готовятся к забастовке

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ЕМУП «Гортранс», занятые в общественном транспорте, готовятся к большому протесту. Рассказывают, что водители и кондукторы недовольны не только низкими зарплатами, но и возросшей ответственностью: именно они решают проблемы с горожанами, которые отказываются надевать маски в троллейбусах и автобусах. По словам инсайдеров, к «Гортрансу» могут присоединиться и работники частных перевозчиков, которых так же не устраивают условия труда. «Их вдохновляет опыт Норвегии, где подобные акции имеют эффект», — передает один из лидеров зарождающегося протеста.

Депутат Екатеринбурга слил атаку соратников на мэрию

Отсутствие депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева (соратник спикера гордумы Игоря Володина) на последнем заседании, где обсуждались расходы мэрии на пиар, удивило наблюдателей. Предполагалось, что устами оратора Киселева депутаты сократят финансирование пиар-блока администрации, которым руководит вице-мэр Екатерина Куземка, конфликтующая с думским большинством. Однако Киселев не пришел. «Его отсутствие объяснили якобы срочной командировкой в Санкт-Петербург. Но в действительности он понял, что здесь и сейчас ему быть по каким-то причинам невыгодно», — рассуждают в кулуарах представительного органа.

Поведение главы района возмутило вице-мэров

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэры Екатеринбурга не скрывали возмущения по итогам одного из последних совещаний в администрации. Рассказывают, что глава Ленинского района Дмитрий Ноженко в пылу размышлений о том, как навести порядок на улицах Екатеринбурга, стал давать прямые указания неназванному заместителю главы города. «Тот не стал спорить. Но со стороны это смотрелось, конечно, удивительно: все-таки вице-мэры по статусу выше и им виднее, что делать», — делится инсайдер.

Силовики заинтересовались поездками ценного арестанта

В деле экс-начальника отделения ОЭБиПК УМВД РФ по Екатеринбургу Владимира Нечаева — одного из ключевых фигурантов расследования в отношении бывшего главы УМВД Игоря Трифонова — новые подробности. По словам инсайдеров, следователям удалось выяснить, что в годы работы в городском главке полиции Нечаев в течение года неоднократно летал за границу для лечения одного из своих родственников в коммерческой клинике. «Понятно, что такие командировки не по карману даже некоторым генералам. Это будет использовано в качестве подтверждения тезиса о том, что Нечаев мог участвовать в коррупционных схемах», — поделился источник.

Коронавирус косит нижнетагильских депутатов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вслед за свердловским заксобранием, коронавирус парализовал работу гордумы Нижнего Тагила. Как сообщил URA.RU н из депутатов, COVID-19 обнаружили не только у спикера Вадима Раудштейна и его заместителя Игоря Базилевича, но и еще у двух депутатов. А также нескольких сотрудников аппарата. Контактными лицами являются практически все участники заседания думы 13 октября. Мэр Владислав Пинаев на заседании не присутствовал.

Кандидат в мэры причастен к созданию «собачьего концлагеря»

Говорят, что деятельность собачьей передержки и службы отлова бродячих собак в Артемовском контролирует непосредственно директор МКУ «Жилкомстрой», кандидат в мэры Андрей Шуклин. Именно он стоит за Павлом Авдеевым и Денисом Слюсаренко — владельцами компании, которые из года в год выигрывает муниципальные контракты на обращение с безнадзорными животными. Неделю назад в «собачий концлагерь» нагрянули общественные инспекторы, чтобы проверить условия содержания собак. Они обнаружили искалеченных животных и множество собачьих трупов на прилегающем к передержке участке. Фактически подрядчики не выполнили ни одно из условий контракта, который предполагает комфортные условия содержания, полноценное питание, а также лечение и стерилизацию питомцев.

Уральскому выставочнику отказали в новых бюджетах

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти отказались от идеи повторно размещать резервный госпиталь для больных коронавирусом в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», рассказывают слухмейкеры в региональном минздраве. «Это с самого начала была сомнительная затея. Но из-за того, что госпиталь долго держали „чистым“ не хотели „распечатывать“, он стал еще и темой для подозрений в коррупции», — намекают слухмейкеры. Поэтому речи о возвращении пациентов на кольцовский тракт не идет, хотя там вроде бы были не против — в прошлый раз на сдаче площадей под госпиталь выставочный центр заработал больше 40 миллионов рублей.

Пожилым работникам готовят жесткий запрет на работу

Оперативный штаб прорабатывает возможность запретить выводить на работу сотрудников в возрасте старше 65 лет. «Сейчас ограничения сформулированы таким образом, что не составляет никакого труда легализовать появление на работе пожилых специалистов», — сетуют в правительстве. Споры идут из-за того, как быть с учителями и врачами, которые работают на пенсии. «Объяснять, что учителей в возрасте нужно вывести на удаленку, а их ровесников врачей оставить рисковать жизнью — безумие», — намекает инсайдер.

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