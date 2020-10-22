Монастырь отца Сергия вернут РПЦ через два уголовных дела

Создан силовой сценарий изгнания раскольника Романова. Подробности и инсайд

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, среднеуральский женский монастырь
Мятежного схимонаха могут забрать из Среднеуральского женского монастыря под конвоем Фото: Анна Майорова © URA.RU
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РПЦ может вернуть контроль над Среднеуральским женским монастырем после того, как отлученного от церкви Николая Романова вывезут из обители в рамках расследования двух уголовных дел, утверждает источник URA.RU. Первый допрос бывшего схигумена, который внес раскол в структуру РПЦ на Урале, должен пройти на следующей неделе. В случае неявки Романова принудительно доставят в Следственный комитет. Детали новых уголовных дел — в материале URA.RU.

Следственный комитет расследует два уголовных дела в связи с событиями, которые произошли на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщил источник «URA.RU». Первое уголовное дело возбуждено по 3 части 148 статьи УК РФ (Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний). По версии следствия, нарушение произошло 17 сентября. В этот день по распоряжению главы митрополии на территории монастыря планировалось провести молебен, а затем инвентаризацию объектов недвижимости. «Но мы даже не смогли зайти на территорию монастыря, — подчеркнул советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич в комментарии на официальном сайте Екатеринбургской Епархии. Второе уголовное дело из-за недопуска комиссии на территорию Среднеуральского женского монастыря возбуждено по статье 330 УК РФ (Самоуправство).

Оба дела на данный момент являются бесфигурантными.

Сход сторонников схимонаха Сергия у Екатеринбургской епархии. Екатеринбург
Сторонники Николая Романова не пустили Виктора Явича на территорию монастыря, где он планировал совершить молебен. Это может стать основанием для уголовного дела против бывшего схигумена
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным источника агентства, в ближайшее время в Екатеринбурге планируется провести допрос отлученного от церкви схимонаха Сергия, после чего его процессуальный статус может быть изменен.

«В рамках следственных действий схимонах сам приедет из обители в Екатеринбург либо будет доставлен в рамках проводимых в рамках закона следственных действий. После чего на территорию Сренеуральского женского монастыря заведут нового настоятеля. Если потребуется, силовую поддержку обеспечат силы СОБР или Росгвардии», — утверждает инсайдер URA.RU.

Адвокат отца Сергия Светлана Герасимова подтвердила факт вызова Николая Романова на допрос. «Было заявление о проведении допроса свидетеля на территории места проживания, поскольку ему уже больше 65 лет. Мероприятие было назначено на 21 октября, но рано утром мне поступил звонок. Сообщили, что по их [следственного комитета] внутренним причинам дата допроса перенесена. А затем на почте появился ответ, что ходатайство о проведении допроса по месту жительства не будет удовлетворено, а допрос назначен на 26 октября на Щорса. В случае неявки в следственный комитет будет привод.

Мы считаем, что цель — вывести его из монастыря. Не исключаем варианта силового развития ситуации», — подчеркнула Светлана Герасимова.

Ройзман в СКР по СО. екатеринбург
Романова ждут в офисе Следственного комитета в Екатеринбурге на улице Щорса
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат Николая Романова уточнила, что Николай Романов не отказывается от допроса, однако хотел бы сделать это по месту проживания в силу своего возраста. Кроме того, ранее Следственный комитет уже проводил опросы Николая Романова, монахинь и других лиц, проживающих на территории монастыря, непосредственно в обители, уточнила Герасимова.

В следственном комитете по Свердловской области URA.RU сообщили, что не комментируют ситуацию. Источник в ведомстве утверждает, что следователь проводит допрос в месте нахождения допрашиваемого, «если признает это необходимым», при этом он учитывает возраст и самочувствие человека.

Линия защиты также настаивает на том, что следователи не должны вмешиваться во внутрицерковный спор. «В настоящее время мной готовится обращение на имя Генпрокурора РФ о недопущении участия Следственного комитета во внутрицерковном споре. Следственные органы не должны выступать, как служба безопасности Екатеринбургской епархии. До конца недели письмо будет отправлено», — подчеркнула Светлана Герасимова.

Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург
Сергий рассчитывает, что допрос пройдет на территории монастыря
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

URA.RU направило запрос в Екатеринбургскую Епархию. На момент подготовки материала ответ не поступил.

Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия 19 октября. «Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — сообщается на сайте Московского патриархата. Монаха уже лишили церковного сана. При этом он нарушил запрет на проведение богослужений, что сыграло роль в общем решении по делу.

Суд Екатеринбургской епархии признал отца Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. Суд также установил факт лжи и клеветы в его выступлениях. «Своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года», — говорилось в заключительной части заседания.

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