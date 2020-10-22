Монастырь отца Сергия вернут РПЦ через два уголовных дела

Мятежного схимонаха могут забрать из Среднеуральского женского монастыря под конвоем Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

РПЦ может вернуть контроль над Среднеуральским женским монастырем после того, как отлученного от церкви Николая Романова вывезут из обители в рамках расследования двух уголовных дел, утверждает источник URA.RU. Первый допрос бывшего схигумена, который внес раскол в структуру РПЦ на Урале, должен пройти на следующей неделе. В случае неявки Романова принудительно доставят в Следственный комитет. Детали новых уголовных дел — в материале URA.RU.

Следственный комитет расследует два уголовных дела в связи с событиями, которые произошли на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщил источник «URA.RU». Первое уголовное дело возбуждено по 3 части 148 статьи УК РФ (Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний). По версии следствия, нарушение произошло 17 сентября . В этот день по распоряжению главы митрополии на территории монастыря планировалось провести молебен, а затем инвентаризацию объектов недвижимости. «Но мы даже не смогли зайти на территорию монастыря, — подчеркнул советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич в комментарии на официальном сайте Екатеринбургской Епархии. Второе уголовное дело из-за недопуска комиссии на территорию Среднеуральского женского монастыря возбуждено по статье 330 УК РФ (Самоуправство).

Оба дела на данный момент являются бесфигурантными.

Сторонники Николая Романова не пустили Виктора Явича на территорию монастыря, где он планировал совершить молебен. Это может стать основанием для уголовного дела против бывшего схигумена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным источника агентства, в ближайшее время в Екатеринбурге планируется провести допрос отлученного от церкви схимонаха Сергия, после чего его процессуальный статус может быть изменен.

«В рамках следственных действий схимонах сам приедет из обители в Екатеринбург либо будет доставлен в рамках проводимых в рамках закона следственных действий. После чего на территорию Сренеуральского женского монастыря заведут нового настоятеля. Если потребуется, силовую поддержку обеспечат силы СОБР или Росгвардии», — утверждает инсайдер URA.RU.

Адвокат отца Сергия Светлана Герасимова подтвердила факт вызова Николая Романова на допрос. «Было заявление о проведении допроса свидетеля на территории места проживания, поскольку ему уже больше 65 лет. Мероприятие было назначено на 21 октября, но рано утром мне поступил звонок. Сообщили, что по их [следственного комитета] внутренним причинам дата допроса перенесена. А затем на почте появился ответ, что ходатайство о проведении допроса по месту жительства не будет удовлетворено, а допрос назначен на 26 октября на Щорса. В случае неявки в следственный комитет будет привод.

Мы считаем, что цель — вывести его из монастыря. Не исключаем варианта силового развития ситуации», — подчеркнула Светлана Герасимова.

Романова ждут в офисе Следственного комитета в Екатеринбурге на улице Щорса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат Николая Романова уточнила, что Николай Романов не отказывается от допроса, однако хотел бы сделать это по месту проживания в силу своего возраста. Кроме того, ранее Следственный комитет уже проводил опросы Николая Романова, монахинь и других лиц, проживающих на территории монастыря, непосредственно в обители, уточнила Герасимова.

В следственном комитете по Свердловской области URA.RU сообщили, что не комментируют ситуацию. Источник в ведомстве утверждает, что следователь проводит допрос в месте нахождения допрашиваемого, «если признает это необходимым», при этом он учитывает возраст и самочувствие человека.

Линия защиты также настаивает на том, что следователи не должны вмешиваться во внутрицерковный спор. «В настоящее время мной готовится обращение на имя Генпрокурора РФ о недопущении участия Следственного комитета во внутрицерковном споре. Следственные органы не должны выступать, как служба безопасности Екатеринбургской епархии. До конца недели письмо будет отправлено», — подчеркнула Светлана Герасимова.

Сергий рассчитывает, что допрос пройдет на территории монастыря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

URA.RU направило запрос в Екатеринбургскую Епархию. На момент подготовки материала ответ не поступил.

Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия 19 октября. «Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — сообщается на сайте Московского патриархата. Монаха уже лишили церковного сана. При этом он нарушил запрет на проведение богослужений, что сыграло роль в общем решении по делу.

Суд Екатеринбургской епархии признал отца Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. Суд также установил факт лжи и клеветы в его выступлениях. «Своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года», — говорилось в заключительной части заседания.