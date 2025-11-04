Песков заявил, что Россия прекратила направлять США карты с реальной линией фронта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Москва больше не направляет Вашингтону карты с реальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не уточнил, когда именно Москва прекратила эту практику и что стало причиной такого решения.

Представитель Кремля также добавил, что Москва и Вашингтон ранее обменивались информацией о расположении войск и линии соприкосновения в зоне СВО. Такие контакты позволяли снизить риски эскалации конфликта и избежать случайных инцидентов между вооруженными силами двух ядерных держав. Более подробно о последних новостях в зоне СВО — в материале URA.RU.

Германия исключает поставки ракет Украине

﻿Власти Германии исключают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщила немецкая газета Handelsblatt. Вместо этого ФРГ хочет принять более активное участие в 2026 году, несмотря на собственный бюджетный кризис. Уточнятся, что немецкие власти намерены выделить на поставки оружия Украине не менее трех миллиардов евро.

ВСУ провели успешную операцию в Красноармейске

Украинская разведка провела специальную десантную операцию в районе Красноармейска, об этом пишет Life.ru со ссылкой на ведомство ВСУ. По информации издания, военнослужащие спецназа заняли стратегически важные позиции и создали наземный коридор для передвижения подкрепления в зоне интенсивного противостояния.

Полпред США встретился с Зеленским

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер прибыл с визитом в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет RT. Американский дипломат заявил о необходимости завершения военного конфликта. Он подчеркнул, что мирное урегулирование при участии американской администрации остается приоритетным направлением для решения конфликта.

Киев рискует, удерживая Красноармейск

Решение украинского командования удерживать Красноармейск любой ценой стало огромным риском и загнало группировку ВСУ в ловушку, где даже отступление грозит колоссальными потерями. К такому выводу пришло швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung, проанализировав ситуацию в городе.

Примером такой авантюры называют недавнюю высадку спецназа с американских вертолетов Black Hawk прямо на передовой, что лишь подчеркнуло серьезность положения украинских сил. Критичность ситуации объясняется тем, что под контролем ВСУ остается лишь узкий трехкилометровый коридор, который полностью простреливается российскими дронами. В таких условиях отход из окруженной с трех сторон агломерации чреват большими потерями.

ВС РФ сорвали попытку прорыва украинских солдат

Российская армия сорвала попытку прорыва украинских подразделений к реке Оскол в Харьковской области. Операция была направлена на обеспечение выхода окруженных украинских боевиков с левого берега, уточнили в Минобороны России.

Помимо этого, ВС РФ отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска. Украинские подразделения предприняли попытки выйти из окружения, но все атаки были отбиты.

Вранье Зеленского вскрыли

Российские войска заняли более 600 квадратных километров территорий в зоне проведения СВО, сообщает издание The European Conservative. Эти цифры контрастируют с заявлениями украинского руководства о «контролируемой» ситуации на фронте. Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Красноармейска, где украинские силы пытаются удержать позиции.

Российские военные зачистили уже 35 зданий в Красноармейске

ВС РФ освободили 35 зданий в населенном пункте Красноармейск в ДНР от украинских боевиков, сообщает Минобороны России. Уточняется, что четыре здания зачистили в жилой застройке микрорайона Пригородный, еще 31 здание освободили в частном секторе восточной части Центрального района.

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ», — сказано в сообщении военного ведомства. Отмечается, что сейчас продолжается операция по ликвидации окруженных подразделений ВСУ в населенных пунктах Гнатовка и Рог в ДНР, где на данный момент освобождено 24 здания.

Украинский беспилотник убил гражданских в Купянске

В районе Купянска украинские операторы беспилотников нанесли удары по гражданским лицам, которые пытались выйти к российским позициям. Украинские военные использовали беспилотники для атаки на гражданских лиц, несмотря на то, что один из них нес белый флаг. Инцидент произошел в зоне активных боевых действий на Харьковском направлении.

ВС РФ продолжают ликвидировать формирования ВСУ

Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают операции по ликвидации окруженных военных формирований ВСУ в Красноармейске, сообщает Минобороны России.