Bloomberg: США развертывают новое оружие для глушения спутников России и Китая

В США разработали новые системы вооружения, которые предназначены для подавления российских и китайских спутников. Об этом сообщают источники.

«Американские военные близки к принятию на вооружение двух новых видов оружия, предназначенных для временного подавления китайских и российских спутников разведки и наблюдения», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что оружие под названием Meadowlands и Remote Sensing Terminals будет дополнять более крупную и менее мобильную установку подавления «Counter Communications System». Эти системы планируется разместить по всему миру, иногда ими будут управляться дистанционно, передает издание.

