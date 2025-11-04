Bloomberg: США развертывают новое оружие для глушения спутников России и Китая
США планируют подавлять спутники других стран
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В США разработали новые системы вооружения, которые предназначены для подавления российских и китайских спутников. Об этом сообщают источники.
«Американские военные близки к принятию на вооружение двух новых видов оружия, предназначенных для временного подавления китайских и российских спутников разведки и наблюдения», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что оружие под названием Meadowlands и Remote Sensing Terminals будет дополнять более крупную и менее мобильную установку подавления «Counter Communications System». Эти системы планируется разместить по всему миру, иногда ими будут управляться дистанционно, передает издание.
Разработка новых систем подавления спутников происходит в контексте растущего технологического отставания США от России и Китая в области передовых военных технологий. Ранее американская армия объявила о планах развернуть первую систему гиперзвукового оружия до конца 2025 года, однако испытания пока не увенчались успехом, в то время как Россия и Китай уже применяют гиперзвуковое оружие в боевых условиях. По данным экспертов, Россия значительно опережает страны НАТО по скорости внедрения новых разработок благодаря работе оборонных предприятий на полную мощность.
