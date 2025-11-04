The Times: Украина не получит все деньги от продажи «Челси» из-за Абрамовича

Деньги от продажи «Челси» заморожены из-за долгов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Большая часть средств от продажи футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича будет направлена на погашение его долгов, а не на помощь Украине, как изначально обещало британское правительство. Об этом сообщают СМИ.

«Украина не получит полную сумму от продажи лондонского „Челси“. Из 2,35 млрд фунтов стерлингов лишь около 987 млн могут быть направлены на благотворительность, поскольку основная часть средств уйдет на погашение кредитов Абрамовича на сумму 1,54 млрд фунтов», — из следует из финансового отчета, опубликованного Daily Mail со ссылкой на The Times.

Британские власти ранее заявляли, что все деньги от продажи клуба пойдут на гуманитарную помощь Украине, однако сейчас эксперты сомневаются, что выплаты вообще состоятся. Дополнительной проблемой стал спор между Абрамовичем и правительством Великобритании о распределении средств: бизнесмен настаивал на помощи всем пострадавшим в конфликте, а британские власти — исключительно Украине. На данный момент средства заморожены на счетах компаний Абрамовича.

Продолжение после рекламы