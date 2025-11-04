Умер телеведущий Николаев
04 ноября 2025 в 23:00
Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Об этом сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе. Телеведущему сегодня стало плохо, когда он был дома. У него уже долгое время была серьезная болезнь легких.
