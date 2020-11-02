Из-за коронавируса кампания в Госдуму начинается досрочно

Карантин из-за коронавируса полностью перекроит выборную кампанию в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» начала кампанию в Госдуму-2021. К 15 ноября региональным отделениям поручено создать избирательные штабы. Старт кампании произошел намного раньше, чем перед аналогичными выборами в предыдущие годы. Изменились условия, объясняют источники в региональных отделениях «ЕР»: из-за карантина в связи с коронавирусом в каждом регионе придется придумывать едва ли не индивидуальную кампанию.

Источник URA.RU в «ЕР» рассказал, что региональные избирательные штабы должны быть сформированы к 15 ноября, а в каждом одномандатном округе — к 15 декабря. «Оргструктура штабов отличается от предыдущих. Из агитационного направления в отдельные направления выделены контрпропаганда, мобилизация, штаб общественной поддержки. Значит, придется активнее работать против оппонентов, будет фоновое сопровождение кампании со стороны лидеров общественного мнения», — отмечает инсайдер в «ЕР».

Регионы получили методички с новой оргструктурой избирательных штабов Фото: Дмитрий Циулин

В регионах подтверждают, что уже формируют избирательные штабы. «На 13 ноября назначено заседание рабочей группы по подготовке к выборам. К этому времени собираем предложения по стратегии кампании, планам подготовки к праймериз и участникам региональных избирательных штабов. Межрегиональный координационный совет [МКС] „ЕР“ в УрФО будет согласовывать их 15 ноября», — сообщил URA.RU глава комиссии по организации и проведению избирательных кампаний в уральском МКС Владимир Мякуш.

URA.RU направило запросы о комментариях в пресс-службы «ЕР» и московского отделения партии. На момент публикации ответы не получены. Источник агентства в Центральном исполкоме «ЕР» подтвердил, что штабы будут сформированы в течение двух недель и уточнил, что большинство штабов возглавят секретари региональных отделений, в том числе губернаторы.

На нынешних выборах придется придумывать уникальные сценарии для каждого региона, чтобы привести на голосование лояльных кандидатов Фото: Илья Московец © URA.RU

Член Высшего совета «ЕР», руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов говорит, что уже с 1 декабря можно будет говорить о старте избирательной кампании. «С этого времени важнейшие решения властей должны приниматься с учетом электоральных предпочтений», — резюмировал собеседник.

Действующий депутат ГД от «Единой России» рассказал, что к аналогичным выборам-2016 избирательные штабы формировали в феврале—марте того же года. «А до этого мы готовились к внутрипартийному голосованию по выбору кандидатов в Госдуму. Сейчас еще праймериз не назначены, а уже формируются избирательные штабы. Это делается, потому что условия резко изменились — из-за карантина мы не можем проводить уличную агитацию, массовые акции, праздники во дворах, применять технологию „от двери к дверям“, когда наши агитаторы ходили по подъездам и разговаривали с избирателями», — отмечает он.

Массовая вакцинация от коронавируса может изменить сценарий выборов в Госдуму-2021 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Не помню, чтобы настолько заранее ЕР переходила „ЕР“ переходила в предвыборный режим, — заявил экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина, политолог Алексей Чадаев. — Даже списки согласованных кандидатов публикуются [анонимно в СМИ] еще до назначения праймериз. Корректировки этих списков будут, можно не сомневаться. Но это свидетельствует, что уже сейчас идет интенсивная борьба групп за включение кандидатов списки. А губернаторы активно посещают администрацию президента, чтобы согласовать ресурсных кандидатов, которые, будучи сильно желающими попасть в Госдуму, сделали кампанию успешной», — говорит он.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт подтверждает, что из-за карантина приходится придумывать новые тактики кампании. «Никогда еще не было, чтобы большая часть кампании проходила в условиях карантина. Сложно или невозможно проводить многие политические процессы. Например, сбор подписей. Объем работы стал больше, потому что нет единого сценария для всех регионов — везде разные проникновение интернета, карантинные мероприятия, степени ограничения передвижения. На один регион придется придумывать несколько тактик проведения избирательных кампаний», — объясняет политолог.