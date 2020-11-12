Челябинские инсайды: ЖКХ-бизнес отдали бомжу

Таким может быть слово года для Челябинска Коллаж URA.RU

В кулуарах челябинских элит гадают, как скажутся на регионе отставки в российском правительстве РФ. Из-за ухода министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина запуск одного из челябинских проектов уже прошел скромнее, чем ожидалось. А еще в кулуарах удивляются, почему не уехала из России экс-директор ЮУ КЖСИ Наталья Салеева, личный менеджер экс-губернатора Бориса Дубровского.

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Текслер начинает новую инспекцию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер начинает новую большую инспекцию городов и районов региона с выездом в территории. Такая серия поездок была перед выборами в ЗСО, после чего Текслер взял паузу, а теперь решил возобновить инспекцию. «Если в августе проверяли подготовку к зиме и работы по благоустройству, то теперь губернатор будет проверять работы ковидных госпиталей. И вообще все, что связано с борьбой с коронавирусом. Вплоть до того, есть ли санитайзеры в муниципальных учреждениях, — говорит инсайдер. — Проверят и те территории, где ситуация с COVID-19 относительно благополучная, и те, где высокий уровень заболеваемости».

Губернатора вынудили перекроить «Единую Россию»

Сорванные выборы главы Катав-Ивановского района, отмененные выборы мэра Верхнего Уфалея и скандалы на выборах в ЗСО показали, что в региональном отделении «Единой России» сильно хромает партийная дисциплина, нет системной работы. «Решение губернатора и нового секретаря регионального отделения «ЕР» Алексея Текслера о кадровой перезагрузке «медведей» вызвано во многом этими причинами», — сообщает инсайдер. Партия власти должна помогать власти, а не самоустраняться от решения проблем. Поэтому готовящаяся перезагрузка «ЕР» воспринимается не как прихоть, а как необходимость». Возможно, что в политсовете будут перераспределены обязанности по контролю за муниципальными выборами.

Козлов останется в Москве

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После отставки с поста министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и назначении его полпредом президента в УрФО, в Челябинске заговорили о экс-министре связи региона Александре Козлове. В феврале Козлова назначили заместителем главы Минстроя РФ и все знали, что его пригласил на работу Якушев. Теперь слухачи гадают, останется ли Козлов в российском правительстве или Якушев найдет ему место в полпредстве? «Останется в правительстве, — уверяют инсайдеры. — Это совершенно точно, он на хорошем счету».

Отставки отменили федеральные визиты

Говорят, что отставки в правительстве РФ повлияли на ход мероприятий в Челябинске. Так, на запуск экологического проекта на ЧТПЗ ждали представителей Минприроды РФ. «Даже объявили готовность к визиту министра Дмитрия Кобылкина. Если не Кобылкина, то одного из его заместителей ждали точно», — рассказывают инсайдеры. Но в итоге никого от Минприроды РФ на таком важном событии не было. Даже по ВКС никто не вышел на связь».

В Челябинске не дождались полпреда

На открытие нового ковидного госпиталя в Малой Сосновке ждали уральского полпреда. Причем речь шла о Николае Цуканове, который в августе сомневался в том, что инфекционную больницу успеют построить за два с половиной месяца. Но в рекордные сроки удалось уложиться. «Планировался красивый момент, когда Цуканов признает, что зря сомневался, — говорит инсайдер. — Но когда полпред ушел в отпуск, стали сомневаться в том, что он приедет на открытие больницы, а потом стало известно о его отставке». На всякий случай готовились к приезду нового полпреда Владимира Якушева, но Якушев только-только прибыл к месту работы и поездка в Челябинск в его планах не значилась.

Тупикина одернули за болтовню

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что на одном из совещаний, которое проводил первый вице-губернатор Виктор Мамин, досталось министру строительства и инфраструктуры региона Виктору Тупикину. «Во время совещания, которое проходило в режиме ВКС, Тупикин с кем-то общался. И было это как раз тогда, когда докладывал Мамин, — рассказывает источник. — Тупикин явно мешал докладчику. Мамин одернул министра. Сделал он это вполне корректно, но при этом жестко. Все остальные тут же притихли и даже перестали смотреть в телефоны».

Министерствам урезали бюджеты

Инсайдеры сообщают, что челябинским министерствам существенно урезают бюджеты. «Министрам даны указания разделить имеющиеся суммы по формуле 70 на 30%. Дескать, 70 дадут точно, а оставшиеся 30% отправятся в резерв. Их выдадут, если денег внезапно не хватит», — рассказывают источники в губернаторской резиденции. За исполнением этого поручения будет следить первый вице-губернатор Виктор Мамин.

У министров заберут ставки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что руководить Центром управления регионом (ЦУР) будет Иван Куцевляк, который сейчас занимает должность начальника экспертно-аналитического управления в аппарате губернатора. «Под ЦУР заберут ставки у министерств. Каждое ведомство должно отдать новому управлению по одной или две ставки», — говорят инсайдеры. ЦУР будет отслеживать обращения жителей на всех ресурсах, а специалисты управления должны оперативно запрашивать информацию у ведомств и давать челябинцам ответы.

Захаров и Барышев вернулись в Челябинской округ

В «Единой России» говорят, что действующий депутат Госдумы Андрей Барышев не будет менять округ на предстоящих выборах. Он будет выдвигаться в своем Челябинском округе. Более того, инсайдеры в партии уверят, что и бывший вице-спикер заксобрания области, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Константин Захаров будет выдвигаться на праймериз не в Металлургическом округе, как считали некоторые наблюдатели, а в том же Челябинском округе, как и в 2016 году. Таким образом, округ Барышева может стать одной из самых конкурентных территорий на выборах в Госдуму. Ведь только на праймериз конкуренцию ему с большой вероятностью составят вице-спикер ЗСО Владимир Павлов, депутат ЗСО Алексей Денисенко, депутат гордумы Челябинска Илья Мительман и другие видные партийцы.

Первый вице-спикер стал центром влияния

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, первый вице-спикер челябинского заксобрания Александр Лазарев начал формировать команду. Он замкнул на себя нескольких вице-спикеров ЗСО и председателей комитетов. «Лазарев становится полноценной заменой своему предшественнику Юрию Карликанову, занимавшему пост первого вице-спикера в прежних созывах», — уверяют инсайдеры. А кто-то уже начинает называть Лазарева «серым кардиналом» законодательного собрания, с которым надо решать все вопросы.

Турбизнес жалуется на замминистра

Инсайдеры сообщают, что туристическое бизнес-сообщество якобы разочаровалось в заместителе министра экономического развития региона Андрее Минченко. Говорят, что он, дескать, совершенно не помогает им в решении проблем, хотя отвечает за развитие внутреннего туризма. «Все встречи сводятся к пустым разговорам и обсуждениям без дальнейших конкретных действий, — говорят представители туристической сферы. — Но есть ощущение, что „плюшки“ кое-кто получает. Почему-то проблем меньше, чем у остальных, у Олега Сиротина, владельца „Золотого пляжа“ и „Солнечной долины“ в Миассе».

Депутат на пенсии обзавелся дорогим джипом

Коллеги-парламентарии по-доброму завидуют зампреду комитета ЗСО по социальной политике Александру Журавлеву. Говорят, что выйдя на пенсию, депутат, он же экс-главврач областной больницы порадовал себя новеньким Mercedes-Benz GLE. Цена на внедорожник, который производитель описывает слоганом «Воплощение успеха. Стремление к совершенству» в салоне стартует от 6 до 9,5 млн рублей. «Собственно, именно конкретная цена новой игрушки интересует депутатов больше всего», — говорят в заксобрании.

«Зеленые» помогают застройщикам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ходят слухи, что протест «зеленых» в городском бору Челябинска против строительства многоэтажного дома инициируется самими застройщиками, получить компенсацию из областного бюджета. «Протестующие требуют от властей изъять участки, чтобы сделать природный парк, — поясняет инсайдер — Но за участки надо будет заплатить, тем же самым застройщикам, да еще по рыночной цене». В числе защитников бора член Общественной палаты РФ Олег Дубровин, которому по душе пришлась идея природного парка в бору. «Странно только то, что Дубровин о чем-то постоянно толкует с бизнесменом Олегом Колесниковым, который раз и собирается строить дом», — говорят в кулуарах. И вновь начинают обсуждать слухи, что протесты вокруг бора выгодны именно Колесникову.

Фартыгин пропустил митинг

Челябинские чиновники рассказывают байку про замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Алексея Фартыгина, которого пригласили в числе прочих на совещание по акции против вырубки бора для строительства жилья фирмой, близкой к депутату Госдумы Олегу Колесникову. «А Фартыгин, когда ему позвонили и велели идти на совещание, якобы начал переспрашивать, о каких акциях идет речь», — говорят инсайдеры. Коллеги так и не поняли, он шутил или, действительно, «проспал» протестную акцию, которой должен был лично заниматься.

Появление Салеевой всех удивило

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Развитие событий вокруг банкротства ПО «Монтажник» удивило челябинские элиты. И дело даже не в том, что по решениям суда ясно, насколько тесно связан «Монтажник» с семьей экс-губернатора Бориса Дубровского. Это и раньше было всем очевидно. Удивило появление личного менеджера Дубровского, экс-директора Южно-Уральского корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Натальи Салеевой. «После того, как силовики стали возбуждать уголовные дела по недостроенному конгресс-холлу на реке Миасс, возведение которого занимался „Монтажник“, Салеева вообще исчезла из поля зрения своих знакомых в Челябинске, — говорят в кулуарах. — А когда экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев дал на нее показания, все думали, что Салеева уедет, от греха подальше, за границу». И вот теперь выяснилось, что Салеева представляет в суде дела ПО «Монтажник», да еще передает все имущество фирмы Дубровских. «Или ничего не боится, или терять больше нечего, а бизнес Дубровских надо спасать», — говорят в Челябинске.

Мандат гордумы Челябинска оценили в миллион рублей

В челябинских элитах ходит слух, что мандат депутата гордумы Эльнары Габайдулиной, если она от него все-таки откажется, предлагают купить за один миллион рублей. Якобы такой прайс установила некая группа ее коллег, которая утверждает, что народная избранница прошла в гордуму по их квоте. «Сумма немалая, и потенциальные покупатели среди депутатов Тракторозаводского райсовета оценивают выгоды от перехода на городской уровень», — толкуют в думе.

Коммунальный бизнес отдали бомжу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские коммунальщики обсуждают маневр управляющей компании, якобы связанной с семьей депутата Госдумы Андрея Барышева. Ходят слухи, что проиграв в суде частному лицу пятимиллионный иск по делу о ремонте крыши, УК перерегистрировали на бомжа. «Повесили, якобы, на УК и бомжа, и долг перед гражданином, и долги перед ресурсоснабжающими организациями, — толкуют в кулуарах. — А там порядок цифр уже совершенно другой». Теперь бизнесмены от ЖКХ ждут, как разрешится главная интрига. Надо передать от старой компании к новой более одного миллиона квадратных метров жилья. Это невозможно без проведения собраний жильцов всех этих домов — либо без подделки протоколов этих собраний.

Депутата заподозрили в жадности

В Миассе обсуждают поведение депутата ЗСО, директора завода «СпецАгрекат» Евгения Субачева. Местные промышленники, которые входят в городскую ассоциацию, договорились между собой скинуться и помочь миасским больницам в борьбе с коронавирусом. «Все, кто входит в эту ассоциацию, пожертвовали солидные суммы, — говорят в Миассе. — И только от Субачева не поступило ни копейки. Хотя он один из самых богатых горожан. Не потому ли Субачев чуть не проиграл выборы в ЗСО, чудом получив мандат, что ему нет дела до народа?»

Депутата натравили на мэрию и думу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев резко критиковал мэрию и спикера гордумы Андрея Шмидта, обвинив их в проблемах в дорожном строительстве. Как рассказывают инсайдеры, у народного избранника нашелся личный интерес, чтобы заняться воспитанием старших товарищей. Так, критика мэрии якобы связана с тем, что его фирма лишилась нескольких муниципальных контрактов. «А по Шмидту он прошелся, заступаясь за своего товарища, депутата гордумы Александра Галкина. Шмидт был в комиссии „Единой России“, влепившей Галкину предупреждение за участие его людей в выборах в ЗСО на стороне справедливоросса Дмитрия Ларина», — говорят депутаты. Сам Хазиев помогал эсеру избраться и даже выложил в соцсетях совместную с ним фотографию после победы.