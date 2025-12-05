Близ Болгарии атакованный дроном танкер Kairos терпит бедствие
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Танкер Kairos под флагом Гамбии, ранее поврежденный в результате атаки украинского морского беспилотника, терпит бедствие у города Ахтополь в южной части Черного моря. Об этом сообщают болгарские СМИ.
«На борту судна находятся десять человек, непосредственной угрозы их жизням нет. Ситуация контролируется компетентными службами Болгарии», — передает сайт maritime.bg.
По информации портала, 5 декабря по неустановленным причинам буксировка судна была прекращена в территориальных водах Болгарии. Сейчас в районе Ахтополя фиксируются сильный ветер и волнение моря до четырех баллов, что осложняет работу служб.
Ранее танкер Kairos, идущий под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся в 28 милях от побережья Турции. С борта эвакуировали 25 членов экипажа, огонь удалось потушить только почти через двое суток. В тот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов.
