Происшествия

Близ Болгарии атакованный дроном танкер Kairos терпит бедствие

06 декабря 2025 в 02:55
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Танкер Kairos под флагом Гамбии, ранее поврежденный в результате атаки украинского морского беспилотника, терпит бедствие у города Ахтополь в южной части Черного моря. Об этом сообщают болгарские СМИ.

«На борту судна находятся десять человек, непосредственной угрозы их жизням нет. Ситуация контролируется компетентными службами Болгарии», — передает сайт maritime.bg.

По информации портала, 5 декабря по неустановленным причинам буксировка судна была прекращена в территориальных водах Болгарии. Сейчас в районе Ахтополя фиксируются сильный ветер и волнение моря до четырех баллов, что осложняет работу служб.

Продолжение после рекламы

Ранее танкер Kairos, идущий под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся в 28 милях от побережья Турции. С борта эвакуировали 25 членов экипажа, огонь удалось потушить только почти через двое суток. В тот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов.

