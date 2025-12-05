Соревнования среди «моржей» стартовали 5 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 5 декабря стартовал первый этап Кубка России по зимнему плаванию. В ледяную воду местного озера вышли около 270 участников из 22 регионов страны. Соревнования проходят в формате многодневного турнира, впереди у спортсменов еще два состязательных дня. Об этом сообщили в департаменте спорта Тюменской области.

«В Тюмени стартовал первый этап Кубка России по зимнему плаванию. В нем принимают участие порядка 270 моржей из 22 регионов страны», — уточнили в ведомстве.

В первый день спортсмены соревновались в брассе на дистанции 25 метров, а также в вольном стиле на 50 и 200 метров. Кроме того, были проведены эстафеты 4×25 метров в брассе, в том числе смешанные составы.

