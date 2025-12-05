Долина увидела сходство между мошенничеством и нашествием инопланетян
Долина отметила, что мошенников стало слишком много
Народная артистка России Лариса Долина, комментируя скандал вокруг продажи своей квартиры, резко высказалась о росте мошенничества и сравнила его с «нашествием инопланетян». Об этом певица рассказала в эфире программы «Пусть говорят». В беседе с ведущими она связала собственную ситуацию с тем, что, по ее словам, происходит сегодня с обманом граждан в интернете и при крупных сделках.
«Сейчас повально просто какой-то... Знаете, как будто с другой планеты прилетели и хотят нас уничтожить», — заявила она. По словам Долиной, участившиеся случаи обмана создают у людей ощущение, что они сталкиваются не с обычными правонарушителями, а с агрессивной силой, которая действует цинично и без оглядки на последствия для жертв.
Артистка говорила о мошеннических схемах в контексте истории с продажей своей недвижимости. В эфире она подчеркнула, что считает необходимым публично обсуждать подобные случаи, чтобы люди более внимательно относились к своим сделкам и финансовым обязательствам. Отдельно певица указала, что проблема касается не только знаменитостей, но и обычных граждан, которые, по ее словам, все чаще оказываются втянутыми в сомнительные операции через интернет и посредников.
