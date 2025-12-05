Кадыров анонсировал удары по «военным террористическим» объектам Украины
Кадыров: наши удары будут по военным целям, а не по мирным объектам
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ответить на удар по Грозному точечными ударами по военным целям Украины. Он назвал атаку на высотные дома в центре чеченской столицы бессмысленной и трусливой.
«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов», — предупредил Кадыров в своем telegram-канале.
В своем сообщении глава Чечни также осудил сегодняшний удар по высоткам в Грозном, заявив, что он не имеет тактического смысла. Кадыров уверен, что чеченский народ запугать невозможно и пообещал отремонтировать поврежденное здание. Ранее Кадыров призвал украинских бойцов встретиться лицом к лицу в указанном ими месте, если они хотят воевать, а не устраивать теракты.
