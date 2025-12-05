Кадыров анонсировал удары по «военным террористическим» объектам Украины

Кадыров: наши удары будут по военным целям, а не по мирным объектам Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ответить на удар по Грозному точечными ударами по военным целям Украины. Он назвал атаку на высотные дома в центре чеченской столицы бессмысленной и трусливой.

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов», — предупредил Кадыров в своем telegram-канале.