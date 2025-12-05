«Ушла эпоха»: в ХМАО скорбят по поводу кончины лучшего Деда Мороза России

В Урае прощаются с талантливым исполнителем роли Деда Мороза Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Урае (ХМАО-Югра) стало известно о смерти актера Александра Скавыша, многократного победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов. О кончине исполнителя одного из самых известных новогодних персонажей сообщили местные СМИ.

«Скорбит весь Урай. Ушел из жизни Александр Скавыш. Лучший Дед Мороз России. Настоящий мастер перевоплощения и хранитель новогодних чудес. Его Дед Мороз — это не просто роль, а целая эпоха в сердцах зрителей: добрый, мудрый, по ‑настоящему волшебный», — сообщается в группе «Спектр+ г.Урай (22 кнопка)» во «ВКонтакте».





Александр Скавыш был неоднократным лауреатом театральных конкурсов и фестивалей городского, окружного и всероссийского уровня. Особое место в его творческой биографии занимал Всероссийский съезд Дедов Морозов в Ханты-Мансийске: там он становился обладателем Гран-при и звания лучшего Деда Мороза России в 2014 и 2019 годах.

