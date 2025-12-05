Полиция опровергла слухи о задержании девочки в Перми за видео со стихами

Представителям СМИ полиция рекомендовала критически относиться к непроверенным источникам информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Информация о том, что в Перми якобы задержали 12-летнюю девочку из-за видео со стихами, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Несовершеннолетняя вместе с отцом по вызову пришла в отдел полиции Мотовилихинского района города Перми, где отказалась давать какие-либо пояснения по данной теме. Они покинули здание. При общении с указанными гражданами правоохранители действовали строго в соответствии с законом», — пояснили полицейские.

В пятницу несколько местных пабликов разместили информацию, что 12-летнюю школьницу вызвали на допрос из ‑за ролика с чтением стихотворения. На видео — критиковалось строительство мечети в Перми.

