Shot: пострадавшие от «эффекта Долиной» обратились к певице после ее интервью

06 декабря 2025 в 03:04
Многих не убедила искренность заявлений Ларисы Долиной

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Люди, заявляющие об ущербе от так называемого «эффекта Долиной», записали обращение к певице после ее заявления о возврате Полине Лурье денег, уплаченных за квартиру. По мнению многих, певица просто пытается «обелить себя» перед народом.

«Считаю, что Долина опять врет. Она просто пытается обелить себя перед простыми людьми», — поделилась мнением одна из пострадавших. «Для меня очевидно, что певица нас держит за дебилов, которые не понимают, что это у нее сегодня — попытка восстановить свой статус в обществе», — вторит ей другая. 

«Любые слова Долиной, оправдание себя либо нападки на Лурье, либо нападки на судебную систему будут восприняты в штыки. Эти слова никому не нужны», — отметил другой автор ролика.

Скандал вокруг эстрадной дивы разгорелся в 2024 году после того, как она, став жертвой мошенников, под их давлением продала квартиру в Хамовниках матери-одиночке за 112 млн рублей, а затем вернула себе жилье. Суд не обязал певицу компенсировать Лурье уплаченную сумму, что оставило покупательницу без средств и крыши над головой, а сама история получила широкий резонанс, приведя к волне критики в адрес Долиной.

