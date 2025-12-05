Shot: пострадавшие от «эффекта Долиной» обратились к певице после ее интервью

Многих не убедила искренность заявлений Ларисы Долиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Люди, заявляющие об ущербе от так называемого «эффекта Долиной», записали обращение к певице после ее заявления о возврате Полине Лурье денег, уплаченных за квартиру. По мнению многих, певица просто пытается «обелить себя» перед народом.

«Считаю, что Долина опять врет. Она просто пытается обелить себя перед простыми людьми», — поделилась мнением одна из пострадавших. «Для меня очевидно, что певица нас держит за дебилов, которые не понимают, что это у нее сегодня — попытка восстановить свой статус в обществе», — вторит ей другая.

«Любые слова Долиной, оправдание себя либо нападки на Лурье, либо нападки на судебную систему будут восприняты в штыки. Эти слова никому не нужны», — отметил другой автор ролика.

