Пермская телебашня засияет цветами триколора в честь героев Отечества

Пермская телебашня, расположенная на улице Крупской, будет подсвечена специальной иллюминацией 8 и 9 декабря. Событие приурочено к памятным датам, рассказали URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре (КРТПЦ).

«Архитектурно-художественную подсветку телебашни в Перми 8 декабря включат в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси», — уточнили в КРТПЦ. Договор, подписанный главами двух государств в 1999 году, символизирует нерушимость многовекового братства и исторического единства, а также стратегическое партнерство. Цветовая гамма будет состоять из комбинаций российского триколора и флага Беларуси.

На следующий день, 9 декабря, телебашня будет украшена особой тематической подсветкой в честь Дня героев Отечества. Эта памятная дата, утвержденная Федеральным законом от 28 февраля 2007 года, отдает дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена ко дню великомученика Георгия Победоносца, поскольку именно 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду России — орден Святого Георгия.

