Около 30 тысяч россиян остались без света из-за аварии в Дагестане

Около 30 тысяч жителей Дагестана вечером 5 декабря остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи в горных районах республики. Всего оказались обесточены 92 села в трех муниципальных образованиях. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Дагестану от диспетчеров ЕДДС поступили сообщения о том, что в 55 населенных пунктах республики зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на линии. В зону отключения попадают три муниципальных района — Цунтинский район, Тляратинский район и Бежтинский участок», — сообщили в МЧС.

По состоянию на 21:50 московского времени энергетикам удалось полностью восстановить подачу электричества в Тляратинском районе. На данный момент без электроснабжения остаются два муниципальных образования, где обесточены 55 сел.

