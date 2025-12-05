Около 30 тысяч россиян остались без света из-за аварии в Дагестане
В Дагестане десятки населенных пунктов остались без электричества
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Около 30 тысяч жителей Дагестана вечером 5 декабря остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи в горных районах республики. Всего оказались обесточены 92 села в трех муниципальных образованиях. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Дагестану от диспетчеров ЕДДС поступили сообщения о том, что в 55 населенных пунктах республики зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на линии. В зону отключения попадают три муниципальных района — Цунтинский район, Тляратинский район и Бежтинский участок», — сообщили в МЧС.
По состоянию на 21:50 московского времени энергетикам удалось полностью восстановить подачу электричества в Тляратинском районе. На данный момент без электроснабжения остаются два муниципальных образования, где обесточены 55 сел.
Ранее в Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего без света остались несколько районов города. Устранением последствий также занимались аварийные бригады.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.