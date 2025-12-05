Мошенник прислал Ларисе Долиной паспорт с фото актера из «Человека-паука»
Злоумышленники для сделки с недвижимостью прислали Долиной фейковый документ
Обманувший певицу Ларису Долину мошенник, который выдавал себя за сотрудника Росфинмониторинга, для совершения сделки с ее недвижимостью, прислал артистке фото паспорта с изображением, похожим на голливудского актера из фильма «Человек-паук». На это обратили внимание СМИ во время эфира с исполнительницей на Первом канале.
«Представившийся Долиной сотрудником Росфинмониторинга прислал ей снимок удостоверения личности, где, вероятно, сгенерированная фотография голливудского актера Тома Холланда. Он снимался в серии фильмов о Человеке-пауке», — написало издание «Фонтанка».
Как сообщало URA.RU ранее, неизвестные, которые представлялись певице сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, в течение длительного времени убеждали ее в том, что на ее имя пытаются оформить крупные кредиты, и под этим предлогом вынудили продать дорогое жилье в центре Москвы. Долина призналась, что злоумышленники пытались убедить ее отказаться не только от квартиры в Хамовниках, но и от загородной дачи.
