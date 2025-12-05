Логотип РИА URA.RU
В ГД хотят привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму

06 декабря 2025 в 03:57
Алименты должны выплачиваться пропорционально МРОТ, полагает депутат

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минимальный размер алиментов в России нужно закрепить на уровне не ниже прожиточного минимума, заявил депутат Госдумы Николай Новичков. В качестве ориентира парламентарий привел столичный показатель прожиточного минимума для трудоспособного населения — почти 30 тысяч рублей.

«Минимальный размер алиментов должен, конечно, определяться прожиточным минимумом. В Москве для трудоспособного населения — это почти 30 тысяч рублей. На этот показатель при расчете минимального размера алиментов и следует ориентироваться», — сказал Новичков ТАСС. Он добавил, что для родителей, оставляющих детей без средств к существованию, необходимо ужесточить санкции. По его словам, нужна «однозначная уголовная ответственность» за злостное уклонение от содержания ребенка.

Новичков уточнил, что установление минимальной планки алиментов, привязанной к прожиточному минимуму, потребует изменений семейного законодательства. По его оценке, закрепление такой нормы позволит унифицировать судебную практику в регионах и снизит число споров между родителями по поводу размера выплат. При этом депутат подчеркнул, что конкретные параметры и механизмы расчета должны проработать профильные комитеты Госдумы совместно с правительством.

Сейчас, как следует из статьи 81 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения между родителями размер алиментов определяет суд. Как правило, он устанавливает четверть дохода родителя на одного ребенка, треть — на двоих и половину заработка — на трех и более детей. Закон допускает изменение этих долей в сторону уменьшения или увеличения с учетом материального и семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. При назначении алиментов суд может определить выплаты как в долях от дохода, так и в твердой денежной сумме, но единый минимальный порог на федеральном уровне сейчас не установлен.

