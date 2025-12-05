«Автомобилист» из Екатеринбурга дома разгромил череповецкую «Северсталь»

Ворота команды из Екатеринбурга распечатали лишь раз Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 5 декабря состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный клуб «Автомобилист» на своем льду одолел команду «Северсталь» из Череповца. Матч прошел на стадионе «УГМК-Арена» и завершился убедительной победой хозяев со счетом 4:1, рассказал корреспондент URA.RU, следящий за игрой.

«На 33‑й минуте матча защитник „Автомобилиста“ Никита Трямкин открыл счет. Спустя три минуты нападающий уральской команды Анатолий Голышев увеличил преимущество своей команды. В самом конце второго периода форвард „Северстали“ Данил Аймурзин смог сократить разницу в счете. Однако уже на 42‑й минуте нападающий команды из Екатеринбурга Рид Буше вновь восстановил комфортное преимущество хозяев, отправив в ворота череповчан третью шайбу. Окончательный результат встречи установил форвард Семен Кизимов, который на 43‑й минуте забросил четвертую шайбу — 4:1», — пояснил корреспондент агентства.

В текущем розыгрыше КХЛ «Автомобилист» провел 34 встречи и набрал в них 39 очков, что позволяет команде занимать четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» после 35 матчей имеет в активе 47 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Продолжение после рекламы