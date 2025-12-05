Говырин: средняя пенсия в России скоро достигнет 27 тысяч рублей

Пенсии в России продолжат расти Фото: Илья Московец © URA.RU

Средний размер страховой пенсии по старости в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин. По его данным, такие показатели закладываются в правительственных оценках на следующий год.

«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», — сказал Говырин. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат уточнил, что рост среднего размера выплаты будет обеспечен за счет индексации страховых пенсий с 1 января 2026 года. По его словам, пенсии планируют увеличить на 7,6%. Индексация затронет всех получателей страховых пенсий по старости, в том числе работающих пенсионеров.

Говырин пояснил, что речь идет именно о страховой пенсии по старости без учета возможных региональных надбавок и социальных доплат. Он добавил, что фактический размер выплаты для конкретного пенсионера будет зависеть от стажа, величины индивидуального пенсионного коэффициента и заработка до выхода на пенсию.