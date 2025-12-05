Над Тульским регионом сбит украинский дрон
Над Тульской областью силы ПВО уничтожили украинский БПЛА
06 декабря 2025 в 03:43
ПВО отражает украинскую атаку в Тульской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Минобороны России уничтожили украинский беспилотник в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил глава региона в официальном telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал