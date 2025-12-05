Логотип РИА URA.RU
Над Тульским регионом сбит украинский дрон

Над Тульской областью силы ПВО уничтожили украинский БПЛА
06 декабря 2025 в 03:43
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Минобороны России уничтожили украинский беспилотник в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил глава региона в официальном telegram-канале.

