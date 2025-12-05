В ГД раскрыли, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году

На повышенную пенсию может претендовать ряд граждан России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионеры в России до 31 декабря 2025 года могут подать заявление на доплату к пенсии по старости, если в их семье есть нетрудоспособные иждивенцы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, речь идет о страховых пенсиях по старости, которые назначены и уже выплачиваются, а доплата начнет отражаться в суммах с 2026 года.

«Конец года для пенсионера — это важный момент для проверки того, все ли основания для повышенной пенсии учтены. Для многих важны персональные надбавки, которые зависят от документов. Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью, — есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату», — сказал Панеш РИА Новости.

Законодательство предусматривает увеличение пенсии на одну треть фиксированной выплаты за каждого находящегося на иждивении, но не более чем за троих человек, отметил политик. При установленном размере фиксированной выплаты 9 584,69 рубля в 2026 году доплата составит ориентировочно 3 195 рублей за одного иждивенца, около 6 390 рублей за двух и до 9 585 рублей за троих иждивенцев.

Депутат пояснил, что для назначения такой доплаты пенсионеру нужно подтвердить статус иждивенцев документально. Требуются свидетельства о рождении детей, справка из вуза об очном обучении, документы об инвалидности супруга или родителей, а также подтверждение того, что сам иждивенец не получает собственную пенсию. Заявление подают в Социальный фонд России или через портал «Госуслуги».