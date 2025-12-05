Роспотребнадзор посоветовал не покупать красную икру с добавкой Е-239

По данным специалистов, в икре может содержаться запрещенный консервант Фото: Илья Московец © URA.RU

Покупка красной икры, в состав которой входит пищевая добавка Е-239, не рекомендуется: данный консервант запрещен, поскольку при его использовании выделяются токсичные вещества. Об этом предупредила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, но с 2010 года она запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). При этом по-прежнему допускается использование консервантов: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213», — написано на сайте ведомства.

Эксперты отмечают, что необходимо внимательно изучать маркировку продукции: на упаковке должны быть наименование рыбы, дата производства и фасовки. Отдавать предпочтение желательно икре в жестяной банке, на которой нанесены дата изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя и смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Все обозначения должны быть выбиты изнутри. В Роспотребнадзоре настоятельно не рекомендуют приобретать продукцию на рынках или у частных лиц.

