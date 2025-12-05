lantidiplomatico: вербовка молодежи на Украине по контракту не принесла результатов Фото: Министерство обороны Великобритании

Разработанная Киевом программа военной мобилизации молодежи «Контракт 18-24», полностью провалилась. Программа, предлагавшая крупные денежные вознаграждения и льготы, не нашла отклика среди украинцев. Об этом сообщает издание lantidiplomatico.

«Попытка Киевf укрепить армию программой „Контракт 18-24“, ориентированной на молодежь, еще не подлежащую обязательной мобилизации, потерпела сокрушительный провал. Несмотря на заманчивую перспективу денежного вознаграждения размере более 20 тысяч евро, субсидированных кредитов и финансируемого государством обучения, молодые украинцы не откликнулись на этот призыв», — пишет итальянская газета lantidiplomatico.

В материале добавляется, что, согласно расследованию, ни один из одиннадцати завербованных по этой схеме молодых людей в настоящее время не находится на фронте. Издание противопоставляет эту «иную реальность» повседневной жизни Украины монолитной риторике западных СМИ.

