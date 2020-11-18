Борьба с коронавирусом в России может пойти по сценарию Китая

В России продолжается борьба со второй волной коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Борьба с коронавирусом в России может пойти по новому сценарию. Российские медики заинтересованы в китайских технологиях устранения угрозы — страна до сих пор не столкнулась со второй волной пандемии. И база для этого есть: на саммите БРИКС президент России Владимир Путин договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о создании площадки для обмена знаниями.

Прошедшее 17 ноября заседание саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) завершало российское председательство в международной организации. Открывая мероприятие Владимир Путин подчеркнул, что России пришлось курировать работу структуры в особых условиях: «Конечно же, на первый план вышла задача выработки по линии БРИКС коллективных шагов по борьбе с [коронавирусной] инфекцией, наращиванию взаимодействия эпидемиологических служб, защите жизни и здоровья наших граждан».

Владимир Путин проводил заседание саммита БРИКС по видеосвязи Фото: Kremlin.ru

Тема борьбы с коронавирусом стала одной из основных и на заседании. Путин сообщил, что Россия договорилась с Китаем и Индией об открытии на их территориях производств отечественной вакцины «Спутник-V», причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран. «Думаю, что это очень важно. Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство», — сказал Путин.

Президент также призвал коллег ускорить создание центра разработки и исследования вакцин БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал российского коллегу: «Для поддержания разработки центра БРИКС по вакцинам Китай учредил свой собственный национальный центр». Кроме того, Си Цзиньпин предложил организовать площадку, на которой врачи из разных стран могли бы делиться опытом в борьбе с коронавирусом: «Я предлагаю созвать симпозиум БРИКС по традиционной медицине, для того чтобы рассмотреть роль этой традиционной медицины в деле лечения коронавируса».

Главы России и Китая договорились о симпозиуме по традиционной медицине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Путин назвал идею чрезвычайно важной «в современных условиях», а также обратил внимание на значительный опыт Китая в борьбе с инфекцией. «Китай первым столкнулся с этой угрозой, с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться. Я хочу вас поздравить […] с тем, как была выстроена работа по борьбе с пандемией. Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить: это хороший пример для других, это совершенно очевидно», — сказал президент России.

Согласно статистике, Китай до сих пор не столкнулся со второй волной коронавируса после весенней вспышки, когда в пиковые моменты количество новых заражений в сутки превышало отметку в 15 тысяч. Сейчас показатель не превышает и 50 заражений в день. К примеру, 16 ноября в Китае было зарегистрировано 44 новых пациента с ковидом. Для сравнения, в России 17 ноября было 22 410 новых случаев.

Президент назвал китайский опыт по борьбе с ковидом примером для всех стран Фото: Kremlin.ru

Российский эпидемиолог анонимно (с 28 октября российским медикам запретили публично комментировать пандемию) рассказал URA.RU, что для отечественных специалистов показатели Китая — загадка. Специалист считает, что предложенный симпозиум важен для передачи опыта между китайскими и российскими медиками: «Давно замечено, что, как только в Китае прошла первая волна, так сразу заболеваемость сошла на нет. Есть ли у них препараты, была ли вакцинация — они этим не делятся. Известно лишь, что у них жестко соблюдается санитарный режим».

Еще один эпидемиолог в разговоре с URA.RU предположил, что Китай накопил значительный опыт по вакцинации от коронавируса. Он объяснил, что хотя Россия в августе и зарегистрировала первой в мире вакцину «Спутник-V», Китай начал тестировать свои препараты на людях значительно раньше — первые сообщения о клинических испытаниях были еще в марте. В сентябре в СМИ также появлялись сообщения, что в Китае уже начинают клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, и это был уже десятый прототип средства от инфекции, который перешел в стране в стадию испытаний на людях.

Китай накопил значительный опыт в вакцинации от ковида, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Думаю, что китайцы начали применять у себя вакцины. У них она появились еще весной. Они провели первую и вторую фазы испытаний. А третью фазу, ввиду отсутствия высокой заболеваемости, перенесли в другие страны. Например, я в Москве сталкивался с объявлениями о наборе добровольцев для тестирования аденовирусной китайской вакцины», — сообщил собеседник URA.RU отметив, что Россия активно наращивает собственный опыт по данному направлению, создавая собственные препараты.

Значительных успехов китайцы добились в подавлении коронавирусных вспышек в самом зародыше, поделился бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов. «У них принимаются четкие и ясные решения, которые очень жестко выполняются. Появляется несколько случаев заражения в миллионном городе, и они мнгновенно его закрывают на въезд и выезд. Тут же организуют поголовное тестирование, проводят тотальное изучение вирусоносителей и выявляют всех больных», — поделился Чепурнов.

Вирусолог отметил, что в России организовать столь массовое тестирование пока проблематично: «Надо следить за качеством тест-систем». Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев говорил журналистам, что из-за проблем при заборе материалов до 30—40% теcтов на COVID-19 могут оказаться ошибочными. Еще один вирусолог добавил, что тестирование в таких темпах и объемах требует расширения мощностей, иначе приведет к «перегрузке системы».

При этом китайские ограничения по своему характеру не похожи на локдаун, сказал URA.RU на условиях анонимности один из эпидемиологов. Но использовать такую технологию в России будет проблематично, считает эксперт: «Китайцы продолжают работать, учиться, но везде соблюдается очень строгое ношение масок. У нас же лето было очень показательным — все перестали соблюдать меры безопасности, расслабились, хотя никто не говорил, что угрозы больше нет». Вирусолог Алексей Аграновский указал на недостаточную мобилизованность российского общества для применения оперативных мер в таких масштабах: «В Китае сказали „карантин“ — значит, карантин. И без всяких демонстраций соблюдается высочайшая дисциплина».