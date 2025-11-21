Логотип РИА URA.RU
Курганец наловил огромную кучу рыбы на озере Дуришкино. Фото

22 ноября 2025 в 04:17
Рыбак нашел рыбное место в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Любитель рыбалки похвастался богатым уловом на озере Дуришкино в Лебяжьевском округе Курганской области. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«На озере Дуришкино надурило рыбы. Клев был отличный», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Улов на озере Дуришкино

Фото: «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК

В Курганской области рыбаки продолжают радовать уловами. Ранее сообщалось о богатом улове окуней на реке Тобол в Белозерском округе, а также о ловле крупных щук в районе деревни Речкино.

