Рыбак нашел рыбное место в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Любитель рыбалки похвастался богатым уловом на озере Дуришкино в Лебяжьевском округе Курганской области. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«На озере Дуришкино надурило рыбы. Клев был отличный», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Улов на озере Дуришкино Фото: «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК