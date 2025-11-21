Трапезников отметил, что пуровские педагоги всегда творчески подходят к своей работе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пуровском районе (ЯНАО) музыкальный руководитель из поселка Уренгой и учитель начальных классов из Тарко-Сале стали абсолютными победителями конкурса «Педагог года». Имена лучших педагогов опубликовал в своем telegram-канале глава района Кирилл Трапезников.

«Стали известны имена воспитателя и педагога года. Абсолютными победителями стали Лилия Гончарова — музыкальный руководитель детского сада „Снежинка“ из поселка Уренгой и Юлия Воронкова — учитель начальных классов школы №1 Тарко-Сале», — пишет глава района.

Трапезников подчеркнул, что пуровские педагоги всегда выходят за рамки учебной программы и творчески подходят к своей работе. Он также выразил благодарность всем участникам профессионального состязания за их профессионализм.

1/5 Воспитатели и педагоги 2025 Фото: telegram-канал Кирилла Трапезникова