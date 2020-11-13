Вирусолог назвал дату пика коронавируса в России

Рост числа больных COVID-19 может прекратиться перед Новым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на конец декабря — начало января 2021 года. Таким мнением с URA.RU на условиях анонимности поделится один из ведущих федеральных вирусологов (с 28 октября Минздрав РФ запретил медикам публично комментировать развитие ситуации с COVID-19 в стране). Примерно на эти же даты в своих расчетах ориентируются федеральные и столичные власти.

«Есть надежда, что ужесточение мер по противодействию вирусу, которое постепенно вводится по всей стране, даст результат. Тогда мы в декабре может рассчитывать на выход на плато по распространению болезни. Впрочем, скорее всего, это плато будет долгим — вплоть до весны 2021 года», — заявил эксперт, добавив, что для более точного прогноза сейчас у врачей данных нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил карантин до 15 января 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Косвенно слова эксперта подтверждают действия мэрии Москвы, которая с 13 ноября по 15 января запретила в столице работу заведений общепита после 23 часов, и отменила все массовые мероприятия, включая новогодние гуляния. Аналогичные меры начали вводить и в других регионах России — в частности, с 16 ноября работу общепита ограничат в Тюменской области.

О действенности подобных мер в разговоре с агентством высказался профессор, сотрудник НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко — один из немногих врачей, согласившихся побеседовать под своим именем. «Ситуация должна стать лучше. Все таки, гайки немного закрутили», — заметил он. По словам эксперта, оценить эффект можно будет через 14 дней после ужесточения — к этому времени закончится первый инкубационный период у заразившихся коронавирусом.

О выходе на плато в декабре информировало региональные власти и федеральное правительство.

Источник URA.RU в правительстве Тюменской области рассказал, что во время визита в Тюмень вице-премьера Татьяны Голиковой (состоялся 9 октября), она предупреждала местные власти о пике заболеваемости в начале первого зимнего месяца. Агентство направило в Минздрав РФ запрос о прогнозе ведомства — ответ на него на момент публикации не получен.

В кругу специалистов существует и другое мнение. Так, профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что спада по заболеваемости придется подождать еще полгода. «Инфекционные заболевания развиваются не по схеме „всплеск-плато-спад“, а по схеме „всплеск-спад“. И по всем показателям, серьезный спад начнется ближе к лету 2021 года. Хотя это тот случай, когда я рад буду ошибиться», — прокомментировал специалист.

Ранее «Сбер» опубликовал прогноз на основе математической модели, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом придется на 12 ноября с суточным приростом до 19 тысяч человек. Но уже 13 ноября в России было выявлено почти 22 тыс. заболевших. «У нас вообще прогнозы дает кто угодно, да и часто развитие болезни не поддается моделированию в математической модели. Если проследить развитие различных инфекций, они все ведут себя по разному», — называет возможную причину того, что прогноз «Сбера» не сбылся врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. Агентство отправило запрос о комментарии в финучреждение еще 9 ноября — ответ на него до сих пор не поступил.

Многое зависит от соблюдения россиянами масочного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил URA.RU, что рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, соответственно и пик придется на разный период. «Более детальный прогноз давать сложно, так как это новая инфекция, и на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных. По-прежнему очень многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер», — подчеркнул сотрудник надзорного ведомства.