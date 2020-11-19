Инсайды ЯНАО: Артюхов объявил войну Utair

Часы тишины на Ямале хотят продлить, а за шум и громкую музыку будут штрафовать Коллаж: URA.RU

Власти ЯНАО закончили верстать самый сложный окружной бюджет за последние годы, и в нем не нашлось денег для трех департаментов. А четвертый переживает катастрофу из-за ухода ключевого чиновника, который был особенно нужен в пандемию коронавируса. Между тем инфекция продолжает шагать по Ямалу, добавив новых проблем силовикам и газпромовцам.

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Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артюхов сближается с новым министром РФ

В правительстве ЯНАО рассказывают, что губернатор Дмитрий Артюхов начал сближение с новым главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым. У ямальского лидера были отличные отношения с предыдущим министром Александром Козловым, но того неожиданно перевели в Минприроды. «Губернатору нужен хороший партнер в Минвостоке. С Козловым они постоянно общались, ездили друг к другу даже в пандемию, тот помогал Артюхову с крупными проектами. Теперь очередь Чекункова», — шепчутся чиновники правительства.

Губернатор уже нанес министру первый визит — в середине недели они встретились в Москве. Инсайдеры уверяют, что аудиенция прошла успешно: предварительные договоренности, на которых настаивал Артюхов, были достигнуты.

Губернатор начинает войну за аэропорт

Ходят слухи, что окружное правительство готовится к бойне за аэропорт Ноябрьска, которым владеет компания Utair. На покупке одного из главных хабов Ямала настаивает лично губернатор Артюхов, однако переговоры завязли из-за упрямости перевозчика. «В ближайшее время будет мощная атака на Utair с привлечением УФАС и всех возможных рычагов влияния — юридических и финансовых», — предупреждают слухмейкеры.

По другой версии, в правительстве есть предложение не торговаться с Utair, а построить собственный аэропорт. Нынешняя воздушная гавань не настолько развита, чтобы всерьез бороться за нее, считают сторонники плана: «Земли хватает, деньги можно привлечь — хороший шанс для нового аэропорта».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Давняя соратница Кобылкина заинтересовала силовиков

Говорят, чиновница Минприроды Ольга Прудникова, работавшая с бывшим министром Дмитрием Кобылкиным еще со времен правительства ЯНАО, попала под прицел силовиков. Сплетники полагают, что в ближайшее время сотрудницу проверят на причастность к растрате денег ведомства. «В министерстве работала схема с участием организаторов экологических мероприятий. Считается, что им искусственно раздували бюджеты на пиар. Не исключено, что Прудникова знала об этой схеме или имела к ней прямое отношение», — рассуждают слухачи.

Бюджеты трех ведомств урежут

В коридорах окружного заксобрания болтают, что бюджет на 2021 год вызвал изумление среди депутатов. Главный финансовый документ Ямала только закончили верстать, и пока лишь избранным парламентариям дали с ним ознакомиться. «Коронавирусный дефицит в 50 млрд рублей расписан просто виртуозно, — делятся наблюдатели. — Все проходило под диким нажимом Артюхова, и за последнее десятилетие социальные приоритеты оказались впервые так точечно расставлены».

При этом, подмечают осведомители, серьезно порезали расходы трем департаментам: культуры, молодежи и внешних связей. Именно у этих ведомств значительная часть трат приходится на форумы, съезды, экспедиции и прочие ивенты. «Это сейчас не первостепенные задачи, да и пандемия не благоволит. От подобных трат однозначно отказались», — разводят руками источники.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депздрав посыпался без важного чиновника

Инсайдеры из медицинской среды докладывают, что после ухода замглавы департамента здравоохранения Кирилла Трапезникова у ведомства начались колоссальные проблемы. «На нем держались важные процессы координации и согласования. Поэтому его долго не хотели отпускать, особенно пока идет пандемия, — разъясняют слухачи. — Но в Новом Уренгое настояли, чтобы именно Трапезников возглавил горбольницу».

Оставшийся без ближайшего компаньона глава депздрава Сергей Новиков не справляется с нагрузкой, уверены наблюдатели. «Он откровенно нервничает, подчиненных стали вызывать на ковер в два раза чаще», — знают они.

Коронавирус сражает силовиков

Близкие к силовым структурам Ямала собеседники рассказывают, что в отделах участились крупные вспышки коронавируса. Доходит до того, утверждают источники, что целые офисы приходится закрывать на карантин. «В одной из крупнейших прокуратур округа на больничный ушла половина конторы — начальник, его замы. Другая вспышка в „Ямалспасе“, где уже с десяток человек подцепили COVID. Они постоянно на выездах, рискуют заразиться чаще других», — поясняют слухачи. Как будут действовать власти, если силовики продолжат массово вылетать из обоймы, инсайдеры сказать затруднились.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Герой секс-скандала вернулся в Салехард

В политических кругах поговаривают, что координатор ЛДПР в Ноябрьске Дмитрий Бавдурный, три года назад ставший героем секс-скандала, перебрался в окружную столицу. Там он уже работал в статусе бизнес-омбудсмена Ямала. «Бавдурный уехал в Салехард. Говорит, что твердо намерен остаться в столице. Там вся власть», — пересказывают сплетники. Чем займется Бавдурный в Салехарде, пока неясно, но в городе экс-чиновнику все еще припоминают пикантные фото из его кабинета, ехидничают слухачи.

Газовики занижают потери

Ходят разговоры, что ямальские подразделения «Газпрома» скрывают реальное число отправленных на удаленку работников. Цифры, которые филиалы озвучивают публично, существенно ниже реальных, говорят инсайдеры. «Дочки „Газпрома“ официально заявляют, что на дистант ушли от 30 до 40% сотрудников. На самом деле в ряде подразделений эта цифра давно перевалила за половину штата», — делятся собеседники в добывающей отрасли.

Самыми первыми, еще в октябре, офисы покинули топ-менеджеры и работники из группы риска. «Умерший сотрудник — худший скандал из возможных, никому этого не надо», — объясняют источники. Остальных газпромовцев отправляли на удаленку в зависимости от их функционала.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Пятерочки» добрались до Салехарда

В окружной столице не стихают разговоры о скором открытии первых «Пятерочек». Компания X5 Retail Group, владеющая супермаркетами, станет первой федеральной сетью, добравшейся до Салехарда. «Под „Пятерочки“ снимут площади универмагов „Кристалл“, большая часть из которых уже закрылась. Всего X5 Retail получит не менее восьми точек в городе», — знают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.