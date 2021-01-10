Пермские элиты, отлученные от власти, будут мстить в новом году

Обновление власти в муниципалитетах продолжится в 2021 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В 2021 году в Пермском крае продолжится масштабное обновление власти, начавшееся в 2020-м со смены губернатора. Политические администраторы планируют устроить маленькие революции в некоторых территориях. Все из-за нежелания отдельных мэров и подконтрольных им дум передать власть новым людям. Параллельно недавно назначенным главам придется помогать удерживать власть и легализовать на конкурсах свое пока временное назначение. И все это на фоне подготовки к большим сентябрьским выборам.

Источник: Александр Кузнецов может пойти на выборы в Госдуму против кандидата от действующей власти Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Пермском районе пока еще просто политический конфликт может переродиться 2021 в открытое противостояние, сообщают источники URA.RU, близкие к региональной власти. С одной стороны окажется бывший глава района Александр Кузнецов с подконтрольными ему депутатами, а с другой — краевая администрация и те, кому за 20 лет своего правления Кузнецов успел где-либо насолить.

Уже сейчас противостояние выплеснулось за пределы района — конкурс по выбору главы приостановлен по решению суда, где оспаривается право местных депутатов обладать решающим словом при выборе мэра. Как говорят политадминистраторы края, «фактор Кузнецова» будет одним из ключевых при выборе нового главы района.

«Кузнецов чувствует себя полноправным хозяином района. Он царствовал там 20 лет и продолжает это делать через своих людей», — говорит инсайдер, близкий к региональным властям.

При этом, по его словам, Кузнецов пытается сейчас на свою сторону переманить и глав других муниципалитетов, чтобы в 2021 году уже в открытую выступить на сентябрьских выборах против власти. Впрочем, в беседе с URA.RU, Кузнецов это не признает, говорит, что больше не занимается политикой.

Александр Шицын бросил трубку, когда узнал, что разговаривает с корреспондентом URA.RU Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Еще одной протестной фигурой в 2020 году стал бывший министр ЖКХ Александр Шицын. Он сразу после своей отставки вернулся в родной Александровск, который возглавлял с 2009 по 2016 годы. Местную думу в значительной части вместе с председателем Мариной Зиминой считают лояльной к Шицыну, который уже успел трудоустроиться в местную администрацию. «Сейчас противостояние усиливается, главу Александровска не могут выбрать уже больше года. Власть попробует захватить Шицын, а край ему будет противостоять», — говорит инсайдер, близкий к руководству регионом. Он добавляет, что в отличие от других территорий, в администрации губернатора опасаются идти в открытый конфликт, поскольку местное население настроено достаточно оппозиционно. «Там всегда это было, а когда объединили район в округ, то протест усилился еще больше», — уточняет инсайдер.

Другой собеседник агентства в администрации губернатора Пермского края, полагает, что без досрочного роспуска представительного органа не обойтись. «Ситуация патовая. По моему мнению, при нынешнем составе думы, которая жестко расколота, не удастся выбрать главу», — уточняет он.

Источник URA.RU, близкий к руководству регионом, полагает, что сложности могут возникнуть и в соседней территории — Березниках, а также Соликамске. «В Березниках [экс мэру Сергею] Дьякову удалось сформировать нужную ему думу в 2020 году, но какой ценой он это сделал? Людям, чтобы те выражали свой протест и не шли на выборы, отключали воду, настраивая против власти», — говорит инсайдер. Он утверждает, что для предотвращения возможных протестов и снижения напряженности руководство региона приняло решение перевести офис Корпорации развития Пермского края (КРПК) в Березники.

«Люди должны видеть, что новый губернатор хочет решить их проблемы, что они не брошены один на один со своими провалами и проблемами», — говорит инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в администрации губернатора региона не связывает переезд КРПК с протестами. «Важно, чтобы головной офис КРПК находился там, где реализуется основной проект корпорации — микрорайон Любимов», — уточнил инсайдер. Он добавляет, что вообще не видит возможных рисков межполитической борьбы местных элит, поскольку в Березниках в конце года уже выбрали мэром Константина Светлакова и теперь все можно решать в рабочем порядке.

При этом существуют опасения, что отлученные от власти в Александровске и Березниках могут перейти на сторону несистемной оппозиции, заручиться поддержкой малых партий и сторонников блогера Навального. «В Березниках сторонники Навального уже пытались занять место в думе, но у них не вышло. Но это не значит, что они куда-то исчезли», — пояснил URA.RU инсайдер.

Владелец «Соликамскбумпрома» Виктор Баранов рискует потерять место в краевом парламенте Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В соседнем Соликамске главной протестной фигурой в 2021 году может стать депутат заксобрания Пермского края — владелец градообразующего «Соликамскбумпрома» Виктор Баранов. «Местные знают, что главный в городе не мэр, а Баранов. И Баранов это знает, поэтому и ведет себя соответствующим образом», — говорит инсайдер, близкий к краевой администрации. Сейчас, по его словам, в Соликамске уже начинается первый этап противостояния, связанный с выборами главы города. Баранов хочет сохранить на этой должности действующего мэра Алексея Федотова, а край хочет вернуть в кресло мэра бывшего градоначальника Олега Полякова. «Если Баранов дальше будет упираться, то в сентябре он может вылететь из заксобрания. А что будет дальше — неизвестно», — добавляет инсайдер.

Также региональные политадминистраторы не исключают появление протестов и в южных территориях края. «Оса, Барда, Куеда, Оханск, Чайковский, а еще есть Большая Соснова и Кунгур. Одни традиционно ощущали отдаленность от центра, а у других всем руководили местные кланы», — говорит инсайдер. Впрочем, по его словам, пока в Кунгуре и Большой Соснове все идет так, как задумали региональные власти.

«[Мэра Кунгура Сергея] Гордеева убрали, сейчас объединят Кунгур с районом и будет там новый глава [Вадим Лысанов], который уже согласился играть по правилам краевой администрации», — рассказал URA.RU инсайдер.

Ожидается, что после объединения Кунгура и Кунгурского района местные кланы в значительной степени утратят свое влияние, но протестов в этой связи не будет. «Люди не поддерживали местных князьков, захвативших власть. Наоборот, там ждут перемен», — говорит инсайдер.

Реформирования территорий Коми-Пермяцкого округа в 2021 году не будет Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

В Большой Соснове также в 2021 году предполагают провести муниципальную реформу, преобразовав район в округ. «Конфликтов на этой почве там не будет. Там просто местные, пока не придет новая власть, будут пытаться все поделить между собой. Никакой политики, сплошная экономика», — говорит инсайдер.

Источники URA.RU сообщают, что в администрации губернатора практически отказались от идеи еще одного объединения территорий Коми-Пермяцкого округа в 2021 году. «Новая реформа может вызвать протест местных. А впереди выборы, поэтому никто не будет рисковать. Сформируется Госдума, заксобрание, потом и будут смотреть», — говорит инсайдер. Он утверждает, что при удачном стечении обстоятельств идею объединения начнут транслировать в территории не раньше конца следующего года.

Лидером протестного настроения в Перми может стать бывший кандидат в губернаторы Пермского края от «Справедливой России» — владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Сам он не скрывает готовности дружить с малыми партиями, а источник URA.RU, близкий к региональной власти, говорит, что политадминистраторы опасаются непредсказуемого миллиардера. «Маловероятно, но не исключено, что 2021-й год начнется с попытки Репина сорвать конкурс по выбору мэра Перми», — говорит инсайдер. Другой собеседник в краевых органах власти утверждает, что Репин этого делать не будет, поскольку в этом нет никакого смысла. В то же время он полагает, что Репин все же будет основной скандальной фигурой следующего года.

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин утверждает, что рад назначению Алексея Демкина мэром Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политический консультант Людмила Ознобишина в беседе с корреспондентом URA.RU пояснила, что не видит каких-либо рисков при проведении конкурса по выборам главы Перми. Она полагает, что основная политическая интрига в краевой столице развернется ближе к осенним выборам. И в первую очередь все будет зависеть от того, как проявят себя представители малых партий.

Ожидается, что тот же Репин начнет финансово поддерживать оппозицию и выдвигать своих кандидатов от этих партий в Госдуму, заксобрание и городскую думу. «Он уже заявил о поддержке „Справедливой России“, дружит с партией „За правду“ и готов работать с другими», — говорит инсайдер. В то же время, по его словам, пока Репина не рассматривают, как серьезного противника.

«Его непредсказуемость играет против него. К тому же, он достаточно скуп, а это сказывается на качестве кампании и способностях его сторонников», — утверждает инсайдер.

Сам Репин в беседе с URA.RU назвал информацию о возможном срыве конкурса по выборам главы города слухами. Более того, он пояснил, что считает Алексея Демкина, который временно исполняет полномочия мэра Перми, лучшим претендентом для данной должности. А вот информацию о финансовой поддержке «Справедливой России» он подтвердил. «На мой взгляд, это единственная партия, которая думает не о собственных интересах, а поддержала меня на выборах губернатора, как реального хозяйственника», — пояснил Репин. Он уточнил, что финансово поддерживать иные партии он пока не планирует.

Предполагается, что все те, кто начнут или продолжат дружить с Репиным, практически сразу же станут политическими трупами.

Тем более, что примеров стремительного падения с политического Олимпа в 2020 году оказалось предостаточно. Так в 2020 году сначала в числе нерукопожатных оказался спикер гордумы Перми Юрий Уткин. Спустя всего несколько месяцев напряжение достигло точки невозврата и было принято решение — досрочно лишить полномочий Уткина. Его публично отстранили от должности, но он не намерен так просто сдаваться и пытается вернуть свой статус через суд.

Источник: Юрия Уткина не подпускают к себе ведущие политические игроки региона Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сразу после того, как Уткина отлучили от СМИ, работающих по госконтракту, он стал активнее проявлять себя в своем родном избирательном округе. «Ставку делает на местных пенсионеров и местных депутатов. Причем, он не лезет в Новые Ляды, понимая, что там его задавят промышленники», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник в администрации губернатора Прикамья пояснил, что Уткину не позволят переизбраться и не простят его поведение.

Примечательно, что Уткин, пожалуй, единственный из всех отлученных в 2020 году от власти, не пытается работать против действующей власти. Собеседники агентства считают, что он надеется на возвращение в прежнее кресло.

Узнать официальную позицию Уткина не представляется возможным — последние два месяца он не отвечает на звонки и сообщения в соцсетях. Связаться с Шицыным, Зиминой и представителем Баранова также не удалось — они не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе краевой администрации воздержались от комментариев.