Экс-министр ЖКХ Пермского края нашел новую работу

Александр Шицын вернулся в Александровский округ в новом статусе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын назначен помощником по связям с общественностью главы Александровского района. Об этом URA.RU сообщил сам Шицын.

В беседе с корреспондентом URA.RU Шицын подтвердил, что к своим обязанностям приступил с сегодняшнего дня. «Сегодня приступил к работе. Буду помогать главе (и.о. главы Александровского округа Светлана Богатырева) в решении вопросов местного значения», — пояснил Шицын.

Шицын возглавлял Александровский муниципальный район с 2009 по 2016 гг. После — возглавил министерство ЖКХ по Пермскому краю, где проработал до марта 2020 года. Шицын участвовал в конкурсе по отбору главы округа, но не смог заручиться поддержкой большинства депутатов. Александровский округ почти год остается без главы.