Свердловские инсайды: женская месть министра

Если бы суд над Навальным проходил в Екатеринбурге Коллаж URA.RU

Свердловский политбомонд обустраивается после перестановок. Мэр Екатеринбурга ремонтирует кабинет за счет коллег, его предшественник Александр Высокинский — страдает в правительстве без помощников, а гендиректор УГМК оборудует новый офис. Не слишком тепло приняли в Екатеринбурге главного гаишника, зато на объединенном областном телеканале с нетерпением ждут старого сатирика. Подробности — в свежих «Инсайдах».

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Свердловские власти расслабились

Покупка двух десятков иномарок для свердловского правительства наделала шуму. «Говорят, область получила самый верный сигнал о полном спокойствии во внутриполитической обстановке: вечный управделами Николай Чернев получил добро на закуп новеньких 20 иномарок, очевидно, крутые времена миновали», — иронизируют сплетники.

У Высокинского забрали помощников

Некоторые чиновники мэрии Екатеринбурга, трудившиеся в команде экс-градоначальника, а ныне первого замгубернатора Александра Высокинского, не смогут перейти на работу к нему. По словам источников в правительстве, это связано с тем, что Высокинскому якобы сократили штат советников. «Теперь некоторые не знают, как быть: из мэрии они практически ушли, а на новом месте их уже не ждут», — описывает ситуацию областной чиновник.

Чемезов начал зачистку минфина

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора Олег Чемезов начал менять старые методы работы свердловского минфина, заведенные еще в бытность Галины Кулаченко министром. Зачисткам подверглись и кадры — что вызывает явный негатив у молодого министра. Про него говорят, что он пока отказывается подписывать наиболее одиозные новшества своего начальника, но уверены, что вся острота борьбы еще впереди.

Казакова боится Высокинского…

В большом унынии находится министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова. Слухмейкеры говорят, что она надеялась перейти в мэрию вслед за Алексеем Орловым, но места там уже были расписаны. Ситуацию усугубляет факт, что со своим нынешним куратором — заместителем губернатора Александром Высокинским отношения давно не сложились. «Возможно, придется проситься в депутаты», — горько шутят в кулуарах.

… и уничтожила конкурентку

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассказывают, что на увольнении президента ассоциации «Особые люди» Татьяны Флегановой с поста замдиректора регионального Агентства по привлечению инвестиций настояла министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова (она курирует работу структуры). Поводом стала обычная женская зависть: у Флегановой прекрасные отношения со всем свердловским бомондом, а Казакова побаивается публичной активности. Кроме того, министр увидела в подчиненной возможную претендентку на свое кресло. Казакова заставила главу агентства Александра Породнова избавиться от Флегановой.

Третьяков надеется на повышение

Злые языки говорят, что все чаще руководителя департамента внутренней политики Антона Третьякова видят в полпредстве. Причинами такого поведения называют его желание проявить полную лояльность на выборах в заксобрание и Госдуму, а также чаще мелькать на глазах у начальства. «Это может дать некоторые преимущества, когда может появиться вакансия вице-губернатора в правительстве области», — рассуждают слухачи.

В заксобрании нашли кандидата на важный пост

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском заксобрании рассказывают, что на пост председателя комитета по бюджету согласован экс-мэр Ивделя Петр Соколюк. Он уже дал согласие занять эту должность. Назначение состоится на заседании 16 февраля. Ранее должность предлагали председателю промышленного комитета Альберту Абзалову, но он отказался. Абзалову достался пост председателя комиссии по регламенту. Обе ставки освободились после скоропостижной кончины депутата Владимира Терешкова. Амбиции занять кресло главы ключевого комитета высказывала и Елена Чечунова, но ее кандидатуру не пропустила спикер Людмила Бабушкина.

Воронин получил грозное замечание

Говорят, что глава Института регионального законодательства Николай Воронин удостоился резкой критики в свой адрес за «сырой» законопроект по изменениям в Устав региона. Поправки должны быть внесены во исполнение новых норм Конституции РФ. Воронин и его подчиненные не учли целый ряд важных законодательных новелл, из-за чего документ был снят с рассмотрения на ближайшем заседании областного парламента.

Протеже Бабушкиной сватают в мэрию Екатеринбурга

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев, претендующий на пост мэра Екатеринбурга, после назначения Алексея Орлова может получить место одного из его заместителей (какого именно, пока неясно). Впрочем, ни городские чиновники, ни сами носители этой информации не верят в такой поворот. «Зачем Зубареву это? Единственный его интерес — переизбраться в Заксобрание, где он на хорошем счету», — объясняют знакомые депутата.

Орлову купят итальянские диваны

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подготовка кабинета мэра Екатеринбурга под нового главу — Алексея Орлова, которого назначат в ближайшее время, — одна из самых обсуждаемых тем в кулуарах горадминистрации. По словам инсайдера, ремонт будет роскошным: в частности, в обновляемое помещение якобы закупают итальянские диваны. А два других источника говорят, что стоимость работ — 6,5 миллиона рублей. «Видимо, деньги, заложенные на ремонт нескольких кабинетов в мэрии в 2021 году, потратят на один», — предполагает он. При этом еще один собеседник URA.RU ставит эти данные под сомнение. «Например, я знаю, что искали подрядчиков для реставрации мебели, а не покупки новой», — указывает он.

Мэр Екатеринбурга затеял структурную реформу…

В ближайшее время, сразу после назначения Алексея Орлова новым мэром Екатеринбурга, в горадминистрации пройдет структурная реформа, говорят инсайдеры. По предположению собеседников агентства, речь может идти о перераспределении полномочий между некоторыми заместителями мэра.

… и обсудил с московским куратором кадровые чистки

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры утверждают, что среди собеседников сотрудника администрации президента РФ Ивана Серова, приезжавшего в Екатеринбург для обсуждения предвыборных раскладов, был врио мэра Алексей Орлов. «Серов поинтересовался, как обстоит ситуация с замами глав районов по выборам. Выяснилось, что большинство из них — представители еще старой городской команды. В итоге договорились, что этих людей поменяют», — делится инсайдер. При этом в окружении мэра говорят, что Орлов не только не обсуждал с Серовым какие-либо кадровые вопросы, но и вообще не встречался с ним.

Нового вице-мэра не пустили в здание администрации

Коллеги нового руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Марины Фадеевой обсуждают анекдотичный случай, якобы произошедший на днях с ее участием. Рассказывают, что на входе в мэрию чиновницу остановил не узнавший ее охранник. Их диалог описывают примерно так: «Вам куда? — На третий этаж, я сотрудник. — Вас нет в списках. Распоряжением руководителя аппарата посторонним вход в мэрию запрещен». В итоге, по словам очевидцев, Фадеева в свой кабинет все-таки прошла, а охранникам рекомендовали еще раз изучить лица новых начальников. Хотя сама Марина Фадеева сказала URA.RU, что вся эта история — не более чем слух.

Мэр Екатеринбурга дал подчиненным новый сигнал

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов продолжает выстраивать вокруг себя аппаратную конфигурацию. Рассказывают, что один из новых сигналов мэр дал своей команде на совещании в понедельник: если ранее Марина Фадеева сидела чуть поодаль от Орлова, то теперь расположилась рядом с начальником. «Таким образом Орлов показывает, кому из замов доверяет больше всего», — интерпретируют в кулуарах.

Козицын открывает офис в Екатеринбурге

Источники в УГМК утверждают, что в ближайшее время гендиректор компании Андрей Козицын откроет офис в Екатеринбурге — там разместится одного из подразделений холдинга. К переезду структуры готовят старинный особняк — здание Русско-Азиатского банка на пересечении улиц Малышева и Вайнера. В нем сейчас осуществляется капитальный ремонт. Какая из структур УГМК разместится в помещении, инсайдеры не уточняют.

Тунгусова заметили в коридорах Госдумы

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший вице-мэр Екатеринбурга и экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов был замечен в здании Госдумы на Охотном ряду, 1. В какой из кабинетов направлялся экс-чиновник, свидетелям его визита точно установить не удалось. Однако в частных разговорах популярна версия, что Тунгусов ходил к спикеру ГД Вячеславу Володину, чтобы обсудить предвыборные расклады — в том числе на территории Свердловской области.

Выборы мэра Екатеринбурга привели к конфликту в ЛДПР

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед заседанием думы Екатеринбурга 9 февраля, где депутаты изберут нового мэра, разворачивается неожиданная интрига. Выдвижение депутата свердловского Заксобрания от ЛДПР Михаила Зубарева на выборы мэра поставило в неудобное положение его однопартийцев в гордуме — главным образом депутата Григория Вихарева, который координирует работу небольшой фракции ЛДПР. «По идее, элдэпээровцы должны голосовать за Зубарева, но с точки зрения здравого смысла — за [врио мэра Алексея] Орлова [от „Единой России“]», — описывают дилемму в мэрии.

Другой источник утверждает, что Зубарев не согласовал свое участие в конкурсе на пост мэра не только с местными коллегами, но и федеральным партийным руководством, чем якобы вызвал переполох даже в Москве. Хотя сам Зубарев сказал URA.RU, что это неправда, и он обсуждал свои планы со старшими коллегами.

Главу района Екатеринбурга сделали «крайним» за протесты…

По одной из версий, стремительное увольнение главы Железнодорожного района Екатеринбурга Андрея Курочкина связано с несанкционированной акцией протеста 23 января. «Москва жаждала крови. Был выбор уволить вице-губернатора или кого-то из муниципальных чиновников. Выбор пал на Курочкина: после разгона митинга протестующие пересекли городской пруд и скучковались в районе стадиона „Динамо“, а это территория Железнодорожного района», — рассказал собеседник агентства. Префекту предъявили претензию в том, что он не обеспечил общественный порядок. Реальные полномочия чиновника в этой сфере никто во внимание не принял.

…, а другой глава не уйдет от ответственности

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что глава Кировского района Александр Лошаков все же не уйдет от ответственности за махинации с дорожными ремонтами на своей территории. Пока дело, по которому чиновник проходит в качестве одного из фигурантов, поставлено на паузу. Однако после того, как дума официально назначит нынешнего врио мэра Алексея Орлова главой Екатеринбурга, следствие будет возобновлено. Отставка Лошакова станет одним из первых кадровых решений Орлова в новом статусе.

Пинаеву предрекают неприятности

В Нижнем Тагиле шепчутся, что глава города Владислав Пинаев потерял покровительство губернатора Евгения Куйвашева. «Запреты на критику сняты, так что ему будет прилетать от общественников со всех сторон — проблем в городе полно», — говорят злые языки. Однако так ли уязвимо положение Пинаева, покажет время, возражают их оппоненты.

Жители Сысерти приуныли

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сплетники уверяют, что городское сообщество Сысерти находится в сильном раздражении: сначала жителей подкосили слухи об уходе главы Дмитрий Нисковских в депутаты, а теперь его и вовсе прочат в вице-мэры по строительству в Екатеринбурге. «Ожидаются новые волны на «уральской Рублевке», — лирично грустят сплетники.

Китайцы блокировали сделку по закупке моноцита

Говорят, что сделка по продаже радиоактивного сырья со складов компании «РедЗемТехнологии» на станции Зюрзя была приостановлена китайской стороной. «Моноцитовый песок свезен с разных территорий и отличается по химическому составу, вследствие чего технологии переработки также должны быть разные», — рассказал инсайдер. Когда китайцы обнаружили этот факт, они отказались от уральского моноцита. Между тем, в самой компании срыв сделки списали на пандемию коронавируса.

Религиозная активистка метит в культуру

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что православная активистка Оксана Иванова добивается должности руководителя одного из культурных учреждений города. «Образование ей это позволяет, но либеральная часть уральской тусовки категорически против», — оценивают сплетники ее шансы.

В уральском лекарстве сомневаются

Сплетники обсуждают недавнее выступление ректора Уральского медуниверситета Ольги Ковтун, которая расхвалила «Триазавирин». «Все знают, что она близко общается с депутатом Госдумы Александром Петровым, предприятие которого разработало лекарство. Верить ли таким исследованиям — еще стоит подумать», — ворчат сплетники.

Упрямство Охлопкова припомнят коллегам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злые языки прогнозируют проблемы, с которыми могут столкнуться бывшие теперь уже подчиненные свердловского прокурора Сергея Охлопкова. Ему, говорят, последние месяцы регулярно предлагали уйти в отставку, но всякий раз получали отказ. Аргументы имелись: контракт у облпрокурора было до ноября 2021 года, а потому уходить он отказывался принципиально. Уйдя в отставку, Сергей Охлопков спроецировал свое упрямство на подчиненных. «Членов его команды тоже могут счесть соавторами принципа „ни шагу назад“, а потому велик риск смены старых кадров», — прогнозируют знатоки аппаратной этики.

Новый начальник свердловской ГАИ запутался в городах

Врио начальника управления ГИБДД России по Свердловской области Алексей Спиридонов попал в неловкую ситуацию на одном из недавних совещаний. Участники собрания рассказывают, что генерал-майор Петр Кривегин, который во время отпуска начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова исполнял его обязанности, поинтересовался у Спиридонова, как обстоят дела с уборкой снега в Екатеринбурге и почему на ГИБДД жалуется мэрия. «Мы переговорили с администрацией Твери…» — рапортовал Спиридонов. «Алексей Викторович, ну, мы все-таки в Екатеринбурге», — дослушав его, поправил Кривегин. Дело в том, что в 2015—2016 годах Спиридонов работал главным автоинспектором Твери.

Глазман вернется на ОТВ

Фото: Илья Московец © URA.RU

В телевизионной тусовке шепчутся, что на объединённый ОТВ готов вернуться скандальный Вадим Глазман. «Много лет назад они рука об руку с новым руководителем телекомпании Элеонорой Расуловой воевали с зубром свердловской журналистики Александром Левиным, кроме того, его полемически пыл может пригодиться в борьбе с оппозицией», — рассуждают слухмейкеры.

Газетам грозит банкротство

В ближайшее время по Свердловской области может прокатиться волна банкротств местных газет, что очень неприятно на фоне начинающегося избирательного цикла. Но может потребовать нетривиального решения — слияние их всех с полуживым «Уральским рабочим» или «Областной газетой», предполагают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.