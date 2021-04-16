Тюменские инсайды: ФСБ против полиции

Весна-2021. Новая реальность Коллаж: URA.RU

В Тюменской области в разгаре война между региональными УФСБ и УМВД — глава областной ГИБДД Александр Селюнин, арестованный по подозрению в получении взяток, по слухам, пострадал в ходе нее. При этом новых жертв ждать недолго — проблемы будут не только у силовиков, но и у руководителей автошкол. Кроме того в свежих «Инсайдах»: Моор не доверяет московским врачам, тюменские чиновники перебираются в Екатеринбург, церковь вмешалась в конфликт вокруг имени Ермака.

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Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Моор не доверяет московским врачам

В Желтом доме ходят разговоры, что губернатор Тюменской области Александр Моор доверяет свое здоровье только местным врачам. Якобы операцию на плече, которую он перенес во время своего недавнего отпуска, ему делали именно тюменские хирурги. При этом у руководителей такого ранга есть возможность напрямую, без очередей, попасть к лучшим московским специалистам. «В какой конкретно клинике Моору делали операцию — держится в секрете. Но она точно находится в границах региона», — заявляют слухачи.

В Тюмени не могут согласовать список кандидатов на выборы в областную думу

В курилках облдумы обсуждают, что в тюменском отделении «Единой России» до сих пор не могут определиться со списком реальных кандидатов на выборы в региональный парламент. Мол, предстоящие праймериз — это лишь один из элементов, а имена кандидатов утверждаются на более высоком уровне. Обычно предварительный список кандидатов готов за полгода до выборов, но на этот раз что-то пошло не так. «На данный момент, единого списка кандидатов в депутаты не существует, он до сих пор согласовывается. Вероятно, все будет решаться буквально на ходу, одновременно с подготовкой к праймериз. Это может быть связано, в том числе, с тем, что в региональном парламенте грядет большое омоложение. Многие старожилы тюменской политики после этих выборов отправятся на пенсию», — заключают слухмкейкеры.

Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Новый начальник ФСБ проводит чистку тюменских силовиков

Знающие люди поговаривают, что расследованием коррупционных схем начальника ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина сотрудники ФСБ занимались по личному указу главы регионального ведомства Игоря Николаева. Якобы таким образом продолжается чистка в рядах сторонников экс-начальника тюменского УМВД Юрия Алтынова, который также находится под следствием. «Всем известно, когда и из-за чего между двумя этими силовыми структурами произошла большая ссора. Речь идет о так называемой, „банде ФСБ“, которую разоблачили, как раз подчиненные Алтынова. Получается, что чекисты в долгу не остались. Вряд ли Селюнин станет последней жертвой внутриведомственных разборок. Кроме того, на фоне скандала с начальником ГИБДД, из полиции начали массово увольняться рядовые сотрудники. Говорят, что заявление на увольнение написали уже около 20 человек», — уверены сплетники.

Глава ГИБДД мог избежать уголовного дела

В силовых кругах ходит слух, что начальник управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин мог избежать уголовного преследования. Якобы ему предлагали добровольно подать в отставку еще в начале 2020 года, сразу после назначения главой регионального УМВД Леонида Коломийца, переведенного из Омска. «Селюнину прямо говорили, что грядет чистка, и команду бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова будут менять. Но он по какой-то причине отказался уйти из органов, чем предрешил свою судьбу», — передают инсайдеры в погонах.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за главного гаишника пострадают автошколы

Есть информация, что арест главы областного ГИБДД Александра Селюнина ударит не только по силовикам, но и по руководителям автошкол в регионе. Дескать, они не могли находиться все системы по продаже водительских удостоверений, сформировавшейся в Тюменской области. «Арестованным гаишникам покрывать владельцев автошкол смысла никакого нет. Так что, в скором времени можно ждать новых арестов», — утверждают слухачи.

В Екатеринбурге ждут десант тюменских чиновников

После назначения бывшего сотрудника тюменской управы Ленинского района Рустама Галямована на должность вице-мэра Екатеринбурга пошли разговоры о том, что тюменские чиновники продолжат занимать ключевые руководящие посты в Свердловской области. «При этом, речь идет не только о руководителях первого эшелона. Должности в администрации и различных департаментах Екатеринбурга могут получить тюменские чиновники даже среднего звена. Ну, а если они не смогут проявить себя на новом месте, то всегда можно отправить их обратно. Благо, расстояние между Екатеринбургом и Тюменью — небольшое. Доедут быстро», — не скрывая злорадства резюмируют слухмейкеры.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокурорам поставили новую задачу перед выборами

Среди прокурорских слышен недовольный ропот по поводу увеличения нагрузки перед осенними выборами в Государственную и Тюменскую областную думы. Якобы сотрудников ведомства заставляют все больше внимания уделять нарушениям в социальной сфере — например, задержкам по зарплате или бесчинству руководства предприятий. «К осени нужно максимально погасить градус общественного напряжения — планы властей понятны. Да вот только других обязанностей с прокуроров никто не снимал, люди на работе ночуют уже», — рассказывают слухмейкеры.

Московский инвестор вложит миллиарды в тюменский туризм

Рассказывают, что российская инвестиционная компания АФК «Система», принадлежащая одному из богатейших людей страны Владимиру Евтушенкову, планирует заняться развитием туризма в Тюменской области. Якобы компания может вложить в объекты туриндустрии немалые средства. И не меньше денег потратить на их продвижение на федеральном уровне. «В „Системе“ хорошо понимают, что Тюменская область — крайне перспективный регион в плане туризма. Теми же горячими источниками может похвастаться далеко не каждый регион. Сибирь уже стала брендом. А если в него вложить некоторую сумму денег, и как следует раскрутить, то может стать и супербрендом.» — считают слухмейкеры.

Тобольскую митрополию использовали в конфликте вокруг Ермака

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По непроверенной информации, Тобольская митрополия тоже сыграла свою роль в скандале вокруг Ермака, чье имя было вычеркнуто из шорт-листа вариантов для наименования аэропорта в первой столице Сибири. Якобы митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий убедительно рекомендовал приходским священникам не только не агитировать за казачьего атамана в храмах, но и всячески пресекать подобные разговоры среди паствы. «Так ли это — достоверно неизвестно. Но то, что среди тюменских православных широкого возмущения из-за невключения Ермака в список не случилось — непреложный факт», — отмечают источники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.