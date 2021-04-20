Подкаст от СберМаркета и фильм-открытие Каннского фестиваля

В новой Афише на среду нас ждут премьеры на любой вкус — неординарное кино об искусстве и любви, книга для подростков, покорившая всех взрослых, семейная анимация и подкаст о том, как онлайн-покупки изменили нашу жизнь.
Что сделать утром
Новый день начнем с мировой премьеры — вышел трейлер мюзикла «Аннет» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, который откроет Каннский фестиваль в этом году. Лента покажет историю супружеской пары стендап-комика и оперной певицы, чью жизнь навсегда изменит рождение дочери Аннет — девочки с необычайной судьбой.
Что сделать днем
Глеб Кащеев, автор произведений в жанрах фэнтези и мистики, финалист многих литературных конкурсов, выпустил новую книгу для любителей детективной мистики. Роман «Лабрис» уже стал победителем конкурса «Новая детская книга» в номинации «Мистика. Хоррор. Саспенс». Книга поднимает очень важные и понятные для подростков темы: травлю со стороны сверстников, непонимание со стороны родителей, юношеский максимализм и при этом рассказывает увлекательную детективную историю девушки без имени и воспоминаний.
Еще днем можно оценить новый подкаст «В один клик» о том, как работает онлайн-торговля для самых разных сервисов — от СберМаркета до «Самоката». Рынок электронной коммерции растет очень быстро, появляются новые профессии, технологии и площадки, меняющие наши привычки и подходы к тому, как мы покупаем товары или продукты. Если раньше для этого нужно было сходить или съездить в магазин, то теперь все необходимое можно получить через интернет, в один клик.
Что сделать вечером
Вечером предлагаем вам устроить семейный просмотр анимации, ставшей лауреатом международного кинофестиваля «Циолковский», который прошел в минувшие выходные. На киносмотре высоко оценили отечественный мультфильм «Белка и стрелка. Карибская тайна», снятый по мотивам популярного мультсериала. Он уже доступен в сети.
План на 22 апреля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в