Подкаст от СберМаркета и фильм-открытие Каннского фестиваля

Рекомендации URA.RU на 21 апреля

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Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, доставка еды, яндекс еда, деливери-клуб
Всё о доставке продуктов и онлайн-покупках в новом подкасте «В один клик». Его запустила студия «Либо/Либо» совместно со СберМаркетом Фото:
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

В новой Афише на среду нас ждут премьеры на любой вкус — неординарное кино об искусстве и любви, книга для подростков, покорившая всех взрослых, семейная анимация и подкаст о том, как онлайн-покупки изменили нашу жизнь.

Что сделать утром

Новый день начнем с мировой премьеры — вышел трейлер мюзикла «Аннет» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, который откроет Каннский фестиваль в этом году. Лента покажет историю супружеской пары стендап-комика и оперной певицы, чью жизнь навсегда изменит рождение дочери Аннет — девочки с необычайной судьбой.

Что сделать днем

Глеб Кащеев, автор произведений в жанрах фэнтези и мистики, финалист многих литературных конкурсов, выпустил новую книгу для любителей детективной мистики. Роман «Лабрис» уже стал победителем конкурса «Новая детская книга» в номинации «Мистика. Хоррор. Саспенс». Книга поднимает очень важные и понятные для подростков темы: травлю со стороны сверстников, непонимание со стороны родителей, юношеский максимализм и при этом рассказывает увлекательную детективную историю девушки без имени и воспоминаний.

Еще днем можно оценить новый подкаст «В один клик» о том, как работает онлайн-торговля для самых разных сервисов — от СберМаркета до «Самоката». Рынок электронной коммерции растет очень быстро, появляются новые профессии, технологии и площадки, меняющие наши привычки и подходы к тому, как мы покупаем товары или продукты. Если раньше для этого нужно было сходить или съездить в магазин, то теперь все необходимое можно получить через интернет, в один клик.

Что сделать вечером

Вечером предлагаем вам устроить семейный просмотр анимации, ставшей лауреатом международного кинофестиваля «Циолковский», который прошел в минувшие выходные. На киносмотре высоко оценили отечественный мультфильм «Белка и стрелка. Карибская тайна», снятый по мотивам популярного мультсериала. Он уже доступен в сети.

План на 22 апреля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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