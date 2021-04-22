Инсайды ЯНАО: губернатор спрятал чиновницу

А чем вы займетесь в длинные выходные? Коллаж URA.RU

Ямальские власти решили максимально скрыть детали визита в регион главы Росприроднадзора. Тем временем, утвержденный заксобранием новый руководитель окружной счетной палаты готовит кадровые изменения, а следственный комитет ищет в своих рядах тех, кто разглашает информацию в СМИ. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, что вызвало панику в учреждениях культуры ЯНАО, для чего команде КВН платят из бюджета и зачем ЛДПР пошла в атаку на власть.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Артюхов засекретил детали визита Радионовой

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдеры в структурах власти ЯНАО рассказывают, что идея засекретить визит главы Росприроднадзора Светланы Радионовой принадлежит чуть ли не лично губернатору Дмитрию Артюхову. «Сама по себе проверка природоохранного ведомства ничего хорошего не сулила — на Ямале есть масса таких нарушений, от которых у гостьи волосы бы дыбом встали. Поэтому глава региона и решил лично прокатить Радионову на образцово-показательные объекты, заняв первый день ее визита и зная, что в пятницу ей будет уже не до того. А чтобы все не выглядело показухой, еще и от СМИ максимально закрылись: ни программы поездки, ни графика встреч никому не дали», — рассказывают слухмейкеры.

Происходящему удивляются даже опытные чиновники — на фоне политики открытости, декларируемой Артюховым, делать тайны из анонсированного заранее визита федерального чиновника — как минимум странно. Теперь, даже если Росприроднадзор скажет, что нарушений не выявлено, мало кто в это поверит, объясняют инсайдеры.

Год талантов породил панику

Источники на местах рассказывают, что объявленный губернатором Дмитрием Артюховым Год талантов стал для работников культуры полной неожиданностью. «Никто не понимает, как показать результат. Все пытаются как-то креативить, но по сути занимаются всем тем же, что в прошлые годы: выступления, конкурсы, мероприятия. Разве что в СМИ обо всем больше рассказывают. Сейчас все происходящее больше напоминает суету: никакой структуры и четкого осознания плана действий, одна паника», — сообщают слухачи.

По мнению собеседников, Год талантов в регионе на самом деле объявили из-за острой нехватки молодых специалистов, которые не хотят возвращаться на Север после обучения. Концерты и конкурсы этой проблемы никак не решат, считают инсайдеры.

Северный широтный ход начнут строить летом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Близкие к правительственным структурам Ямала источники рассказывают, что строительство СШХ начнется уже летом этого года. «Все экспертизы пройдены, все сертификаты получены. Все те, кто будут задействованы в возведении этого проекта, находятся на низком старте», — рассказывают инсайдеры.

Поговаривают, что вопрос о получении дополнительных средств на реализацию проекта был решен в феврале, но делать громкие заявления все остерегались. Даже сейчас, когда все решено и президент России Владимир Путин дал «отмашку», многие не верят, что все пройдет ровно: опять что-нибудь сорвется, а мы потом виноваты окажемся, опасаются слухачи.

Новый руководитель счетной палаты затевает кадровые перестановки

Источники в политических кругах поговаривают, что директор департамента экономики Светлана Гусева, которая в скором времени займет пост главы счетной палаты, приведет на новое место своих старых коллег. «Не стоит обольщаться ее внешней мягкостью и простотой, это всего лишь маска. Как только Гусевой представится возможность, „счетке“ грозят серьезные перестановки. Она однозначно подтянет своих людей из депэкономики», — делятся слухачи.

Болтают, что на этом фоне в счетной палате уже началась «тихая паника» — никто не хочет потерять свое место. Возможно, кое-кто воспользуется тем, что Гусева придет в новый кабинет только через два месяца и успеет подготовить себе «запасной аэродром», полагают инсайдеры.

В Тюмдуму от ЯНАО пройдут старожилы

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Инсайдеры в политтусовке рассказывают, что депутаты Игорь Нак и Николай Токарчук продолжат карьеру в Тюменской областной думе. «По всей видимости, Нак и Токарчук уже вошли в список приоритетных, кого ямальские единороссы постараются вытянуть как на предварительном голосовании, так и в основной избирательной кампании», — делятся мнением источники.

Собеседники рассказывают, что куда более интересны фигуры Николая Бабина и Фуата Сайфитдинова, которые были отправлены в Тюмень из органов власти Ямала еще при Юрии Неелове. Кандидатура Сайфитдинова выгодна и самой Тюмени — там считают, что это единственный человек в Тюмоблдуме, который знает все хитросплетения регионального законодательства.

Следственный комитет ищет болтунов

Источники в силовых структурах рассказывают о внутренних проверках в следственном комитете ЯНАО из-за участившихся случаев утечек информации. «Начальство очень недовольно тем, что разглашаются какие-то подробности работы еще до того, как пресс-служба успеет опубликовать официальную версию на сайте СКР. Руководителям подразделений запретили отвечать на вопросы журналистов и предупредили об ответственности за разглашение. Пообещали тщательные проверки по каждому случаю», — делятся слухмейкеры.

Правда, проверок особо никто не испугался: «Пусть ищут, если делать больше нечего. Ерундой всякой вместо работы занимаются», — иронизируют собеседники

Партия Жириновского планирует протесты

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Инсайдеры в политических кругах ЯНАО поговаривают, что в скором времени реготделение ЛДПР намерено занять более жесткую протестную позицию. «Запрос на критику власти на Ямале есть, поэтому генсовет ЛДПР уже поставил задачу перехватить протестный электорат, чтобы стать оппозиционной партией номер один в тюменской матрешке. Руководитель фракции в заксобрании Денис Садовников, ранее не позволявший себе публично критиковать власть, уже засветился с разгромной публикацией о дороге „Салехард — Надым“, которую позиционируют едва ли не как личную заслугу губернатора Артюхова», — рассказывают слухачи.

По словам собеседников, «оседлать протест» будет не сложно: коммунистов Ямала постепенно «уходят» из большой политической игры, а местные эсеры всегда занимали провластную позицию. Впрочем, и с «жириновцами» договориться властям будет не сложно, было бы желание, рассуждают инсайдеры.

Аэропорт Салехарда ждут серьезные проверки

Поговаривают, будто воздушную гавань Салехарда в ближайшее время пристально проверит транспортная прокуратура. «Поводом стали участившиеся жалобы персонала. Надзорщики могут много чего найти — это и жесткая нехватка сотрудников (почти половину сократили, из экономии никого не берут) и проблемы с материальным обеспечением — закуплена спецодежда, совершенно не предназначенная для Севера: ткань тонкая, холодная, продувается насквозь», — делятся инсайдеры.

Работникам не доплачиваются надбавки за вредные условия, со спецтехникой тоже проблемы, рассказывают слухачи. Все это в конечном итоге может нести угрозу безопасности полетов, а значит не может не заинтересовать прокуроров, уверены собеседники.

Правительство ждет победы своей команды в КВН

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Инсайдеры в политических кругах заверяют, что победа команды «ИП Бондарев» из Надыма в высшей лиги КВН будет подана чиновниками едва ли не как главное достижение Года талантов. «Для этого юмористов спонсируют из бюджета. Когда настанет время подведения итогов, это будет главным аргументом в пользу успешного выполнения поручения губернатора. После провального Года дорог это как раз то, что нужно», — делятся источники.

Слухмейкеры отмечают: победа команды все же будет иметь сомнительный результат. Хотя бы потому, что играющая в «ИП Бондарев» Елена Федотова — «купленный» артист с опытом игры за другие клубы высшей лиги КВН, а Алина Масалимова уже не живет в ЯНАО, окончательно перебравшись в Петербург. В итоге деньги на раскрутку «ИП Бондарев» вкладываются в пиар актеров, которые покинут команду, едва отыграют контракты, переживают слухачи.

Организаторы митингов бросили ямальцев

Источники, близкие к оппозиции, рассказывают, что в Салехарде сторонники осужденного блогера Алексея Навального пытались организовать несогласованный митинг, однако в назначенный день вдруг перестали выходить на связь. «Были якобы десятки человек, которые планировали выйти на площадь рядом с заксобранием 21 апреля. Последний раз организатор контактировал с нами накануне вечером. Мы к этому времени подошли вдвоем, сели на лавочку и ждали, когда все соберутся. Но ни через полчаса, ни через час никто не пришел. А в группе перестали отвечать. Те, с кем мы были на связи, узнав, что никого кроме нас нет, тоже передумали приходить», — рассказывают собеседники.

По данным источников в силовых структурах, 20 апреля действительно было указание готовиться к работе на несанкционированных акциях, однако все отменилось. Связано это было якобы с тем, что активных оппозиционеров на Ямале единицы и они постоянно под наблюдением, а организаторы находились за пределами региона и контролировать ситуацию не могли.

Директоры детских садов несут проблемы департаменту

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники в Салехарде рассказывают о нерадивых директорах детских садов, которые портят репутацию городскому департаменту образования. «Начальство позволяет своим любимчикам работать, как они хотят. Могут спокойно уйти раньше окончания рабочего дня, а зарплату получают такую же, как их коллеги. А как набирают штат? Сотрудников не хватает, зато все ставки заняты», — сообщает инсайдер.

Поговаривают, что департамент образования планирует провести проверки по этим заявлениям, однако афишировать их не собирается, чтобы не было ненужного негатива. «Хватило скандалов с интернатами», — добавляют собеседники.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.