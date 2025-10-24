Свердловские власти продают ФК «Урал»

Половина акций клуба перейдут частникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Свердловской области выставило на продажу 50% акций футбольного клуба «Урал». Совладельцем команды станет частник. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.

Сейчас 100% акций принадлежат региону. Ровно половину продадут в этом году. Оценка стоимости уже прошла, скоро начнутся торги, на которые может заявиться любой желающий. Уставной капитал клуба составляет 24,1 млн рублей, каждая акция оценивается в 1000 рублей. Таким образом, половина стоит 12,05 млн рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к президенту клуба Григорию Иванову. Он решение правительства поддержал и выразил уверенность, что акции купит один из нынешних партнеров ФК.

