Свердловские власти продают ФК «Урал»
Половина акций клуба перейдут частникам
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительство Свердловской области выставило на продажу 50% акций футбольного клуба «Урал». Совладельцем команды станет частник. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.
Сейчас 100% акций принадлежат региону. Ровно половину продадут в этом году. Оценка стоимости уже прошла, скоро начнутся торги, на которые может заявиться любой желающий. Уставной капитал клуба составляет 24,1 млн рублей, каждая акция оценивается в 1000 рублей. Таким образом, половина стоит 12,05 млн рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к президенту клуба Григорию Иванову. Он решение правительства поддержал и выразил уверенность, что акции купит один из нынешних партнеров ФК.
«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.
- Реально24 октября 2025 20:30Так получается, что половина акций все-таки остается у нашего региона, интересно кто купит эти 50% 🙄
- Здраствуйте24 октября 2025 18:10Ну так может это будет к лучшему, по крайней мере за клубом будут следить, развивать.
- Хорошая24 октября 2025 15:28Помощь региональному бюджету в непростые времена :))))
- Вангую24 октября 2025 15:12Синара купит ? Можно смело было продавать все100%