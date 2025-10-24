Логотип РИА URA.RU
Свердловские власти продают ФК «Урал»

24 октября 2025 в 14:02
Половина акций клуба перейдут частникам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Свердловской области выставило на продажу 50% акций футбольного клуба «Урал». Совладельцем команды станет частник. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.

Сейчас 100% акций принадлежат региону. Ровно половину продадут в этом году. Оценка стоимости уже прошла, скоро начнутся торги, на которые может заявиться любой желающий. Уставной капитал клуба составляет 24,1 млн рублей, каждая акция оценивается в 1000 рублей. Таким образом, половина стоит 12,05 млн рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к президенту клуба Григорию Иванову. Он решение правительства поддержал и выразил уверенность, что акции купит один из нынешних партнеров ФК.

«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.

Комментарии (4)
  • Реально
    24 октября 2025 20:30
    Так получается, что половина акций все-таки остается у нашего региона, интересно кто купит эти 50% 🙄
  • Здраствуйте
    24 октября 2025 18:10
    Ну так может это будет к лучшему, по крайней мере за клубом будут следить, развивать.
  • Хорошая
    24 октября 2025 15:28
    Помощь региональному бюджету в непростые времена :))))
  • Вангую
    24 октября 2025 15:12
    Синара купит ? Можно смело было продавать все100%
