Тюменские инсайды: власть просит скидку в «Незыгаре»

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Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского взбудоражило жителей «тюменской матрешки» — говорят, либерал-демократы могут сильно недобрать в регионе на выборах в Госдуму. Между тем, Кремль дал Тюмени новые вводные по явке на осеннем плебисците — местные власти ломают голову над выполнением плана. Кроме того, в свежих «Инсайды»: замгубернатора грозит отставка, губернатор Александр Моор пожалел денег на пиар, тюменцам придется платить за решение властей.

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Губернатор Моор пожалел денег на свой пиар…

Губернатор Александр Моор ждет скидок от telegram-каналов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках областного правительства с нетерпением ожидают новых постов про тюменского губернатора Александра Моора в крупных политических telegram-каналах типа «Незыгарь». По словам слухачей, нелестные публикации точно будут, а виной всему — экономия. «В пандемию с деньгами стало хуже даже у самых обеспеченных. Моор тоже решил экономить. Урезал бюджет на пиар в неподконтрольных СМИ, не платит „телеграмщикам“, а те совсем этим недовольны. Так что „покусывать“ губернатора будут часто, но не критично. Блогеры знают: если пережать — денег можно вообще никогда не увидеть», — рассказывают инсайдеры.

По словам источников, власть и блогеры не могут договориться о цене за отсутствие черного пиара. Владельцы каналов просят немалые деньги, а в Желтом доме считают, что такие суммы им платить не за что. И пока стороны не договорятся, имя Александра Моора будет упоминаться исключительно со знаком «минус».

…но не на рекламу Тюменской области

Сплетники шепчутся, что уж слишком часто именитые блогеры стали обращаться внимание на Тюменскую область. По их словам, недавний приезд в Тюмень популярной в Instagram Любятинки — не просто совпадение. «У нее несколько миллионов подписчиков, сама живет в Москве, а 9 мая она решила отметить в Тюмени. Ну кто в такое поверит? Девушка несколько дней бегала по городу, нахваливала набережную, аквапарк и источники. Якобы, по доброте душевной. Но мы то знаем, сколько стоит упоминание в сториз у блогеров такой величины», — говорят инсайдеры. По мнению слухачей, визит московской звезды проплачен от и до. Имидж региона надо было восстанавливать после нападок других федеральных блогеров. Получилось ли — покажет время.

Кремль спустил в Тюмень вводные по явке на выборы

Кремль повысил процент явки на выборах-2021 для Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В высоких кабинетах ходит слух, что в администрации президента решили поднять для Тюменской области процент явки и процент голосов, отданных за ЕР, на выборах в Госдуму-2021. Поводом для такого решения стало послание Владимира Путина, в котором он анонсировал ряд популярных социальных мер — выплаты за школьников, например. В АП считают, что тем самым глава государства поделился с партией своим рейтингом. «Говорят, что Тюмени поставлена задача обеспечить 70% явки и 60% голосов за единороссов. Это на 5-10% выше, чем ранее. Как вице-губернатор Сергей Сарычев, отвечающий за внутреннюю политику, выполни установку — пока вопрос», — передают инсайдеры.

Жириновский подставил тюменских однопартийцев

Рассказывают, что заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского об объединении Тюменской области с ХМАО и ЯНАО якобы сильно понизило рейтинг партии в регионах «матрешки». Особенно в ХМАО, где позиции либерал-демократов традиционно сильны. «Зависимость от Тюмени — очень больная тема для югорчан, и ямальцы не в восторге от перспективы потерять независимость. Так что на осенних выборах в тюменскую облдуму, на которых голосуют и жители северных округов, ЛДПР рискует сильно просесть в результатах. Четырех мест в парламенте, как в нынешнем созыве, „соколам Жириновского“ не видать», — отмечают источники в думе.

Замгубернатора грозит отставка

Владимир Сысоев проваливает проект премьера Михаила Мишустина Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что под замгубернатора Тюменской области Владимиром Сысоевым закачалось кресло. Виной тому стали различные цифровые приложения (медицина, образование и прочие сферы), разработкой которых занимается подведомственный чиновнику департамент информатизации. Якобы они не пользуются популярностью у населения из-за постоянных сбоев, а также получают низкие места с федеральных рейтингах.

«Цифровизация — тема номер один для премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Этот вопрос на постоянном контроле у президента Владимира Путина. Так что Сысоеву впору вспоминать о депутатской работе на благо родной ЛДПР», — иронизируют злопыхатели.

Ямальский оппозиционер войдет в топ тюменского партийного списка

Есть информация, что глава ямальского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Максим Лазарев не только выдвинется осенью в тюменскую облдуму, но и войдет в топ регионального партийного списка. Якобы северянину достанется третье место, что уже согласовано с Москвой. «И это место вполне может стать проходным. Да, сейчас в тюменском парламенте только два справедливоросса, но авторитет Лазарева позволяет улучшить процент СР на грядущих выборах», — прогнозируют слухмейкеры.

Самый богатый тюменский депутат устал

Депутат Дмитрий Горицкий заскучал в тюменской облдуме Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В курилках облдумы шепчутся, что самый богатый депутат Дмитрий Горицкий (доход в 2020 году — 850 млн рублей) сам настоял на своем будущем переводе в Совет Федерации. Якобы народный избранник устал от работы в бюджетном комитете думы, который он возглавляет. «Бюджетный комитет — основной, тут огромный документооборот, много рутины. А амбиции Горицкого выше бумажной работы». По слухам, депутат переедет в Москву осенью, после выборов в облдуму.

Новая партия провалила кампанию в Тюмени

Говорят, что партия «Новые люди» не будет выдвигать одномандатников на выборах 2021 года в Госдуму от Тюменской области. Якобы ни федеральное руководство, ни глава тюменского обделения Владислав Осатюк не смогли привлечь к кампании хоть сколько-нибудь известных кандидатов. «Партия намерена выдвинуть 30 претендентов на депутатские мандаты по всей России. Тюменцев среди них нет», — утверждают инсайдеры во власти.

Генерал отделается испугом из-за взятки

Экс-глава УМВД Юрий Алтынов получит лишь штраф за взятки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В судебных кругах ходит слух, что экс-главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову, обвиненному во взяточничестве, грозит максимум условный срок, а то и просто штраф. Якобы именно поэтому недавно суд не стал продлять генералу домашний арест. «Это верный признак того, что приговор будет мягким. Почему — вопрос. Возможно Алтынов активно сотрудничал со следствием и сдал несколько оборотней в погонах», — передают судейские.

Подельник главы ГИБДД доставит проблем своим заказчикам

Как поговаривают в курилках силовых ведомств, дело руководителя тюменской УГИБДД Александра Селюнина, судимого за продажу водительских прав, продолжает будоражить всех причастных. Нынче активно обсуждают личность его подельника Низомжона Турсунова. Мужчина тоже задержан, и он оказался не простым человеком. «Этот посредник — индивидуальный предприниматель. Да не простой, а выполнявший госзаказы от региональных властей. Занимался строительством — и больницы чинил, и памятники, и даже с Росгвардией успел поработать. Поговаривают, что не просто так он получал эти контракты, с таким-то влиятельным другом за спиной. Так что тех, кто платил ему деньги обязательно проверят, и может еще какое уголовное дело всплывет», — рассуждают инсайдеры.

Руководителя регионального МЧС ждет экзамен

Главе регионального ГУ МЧС Артуру Хачатряну предстоит пройти проверку огнем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По словам инсайдеров, предстоящие выходные станут очень жаркими для руководителя МЧС Тюменской области Артура Хачатряна и его подчиненных. «Погода в регионе абсолютно летняя, и люди толпами побегут в леса. Все эти штрафы, которыми пугают тюменцев, большинство жителей не впечатляют. Люди прямым текстом говорят — где службы возьмут столько сотрудников, чтобы прочесывать каждый лесок? Они же все на пожарах», — передают слухачи.

Из-за желания жителей пожарить шашлыки, ситуация с пожарами может серьезно усугубиться. Поэтому главу МЧС Хачатряна ждет серьезный экзамен. Сплетники с интересом наблюдают, сможет ли он так организовать работу, чтобы не допустить ЧП ни на одном из вверенных ему фронтов.

За решение властей придется платить тюменцам

В бизнес-среде циркулирует информация, что решение тюменских властей закрыть из-за пожаров базы отдыха дорого обойдется жителям региона. Якобы сразу после открытия баз цены на отдых взлетят вверх. «Бизнес только-только начал отходить от последствий ковидного локдауна, а тут новый удар под дых. Предприниматели будут вынуждены хоть как-то компенсировать огромные убытки. Безопасность конечно прежде всего, но вот платить за нее будут не власти, а простые граждане», — зло шепчутся слухмейкеры.

Трагедия в Казани вскрыла проблему тюменского образования

Тюменские родители возмущены молчанием главы депобразования Алексея Райдера Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Слухачи активно делают ставки: когда до руководителя областного департамента образования Алексея Райдера дойдет, что молчать после ЧП в Казани — это прямой путь вникуда. «Времени, чтобы выработать позицию, было достаточно. Ну невозможно совсем никак не высказаться, будучи на такой должности. Родители хотят знать, что делают власти, чтобы с их детьми не случилось беды. Но Райдер не спешит с заявлениями, напряженность нарастает, и встает вопрос: а на своем ли он месте?» — говорят сплетники.

По словам инсайдеров, руководитель департамента рискует спровоцировать новый виток скандалов между школами и родителями. Люди еще не до конца успокоились после дистанционного обучения, и вот — новые сложности и опасения. Директоры школ также ждут вводных от начальства, а пока — отказались от личных приемов обеспокоенных мам и пап.

Хамка-чиновница стала «серым кардиналом»

После очередного скандала с комбинатом школьного питания «Центральный», слухачи уверены: уволенная за хамство в разговоре с журналистом директор Ольга Гирилюк переквалифицировалась в серого кардинала. «Для людей все выглядело красиво: нахамила журналистке, к работе была масса вопросов. Сделали ход конем — попросили уволиться. Но кто же сказал, что она совсем отошла от дел? Комбинат как допускал глупые просчеты, так и продолжает. Волосы в еде как находили, так и находят. Сразу виден почерк бывшей начальницы», — считают инсайдеры. По их словам, Гирилюк по-прежнему курирует школьное питание. Только теперь неофициально: раздает команды коллективу через свою ставленницу Радмилу Вереюхину, назначенную и. о. руководителя.

Новый сервис доставки переманивает кадры у конкурентов

Сотрудники «Яндекс.Еды» переходят в другой сервис Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Источники рассказывают, что прибывшая в Тюменскую область компания доставки «Самокат» переманивает к себе сотрудников сервисов «Яндекс. Еда» и Delivery Club. «В компании существует система, в которой ты можешь пригласить на работу другого человека. Если ты делаешь это, то после определенного количества отработанных им часов, помимо заработной платы вы оба получите по тысяче рублей. При этом желательно зазывать курьеров из других доставок. Так, в „Самокат“ уже удалось перевести несколько уже бывших сотрудников фирм конкурентов», — поделился с URA.RU источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.